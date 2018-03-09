全国政协委员热议“西迁精神” 联名提案建议设纪念馆

大型现代秦腔戏《大树西迁》在北京上演

西部网讯（特派北京记者 李媛）两会期间，大型现代秦腔戏《大树西迁》在北京上演，西迁老教授们的无私胸怀和创业精神感动着台下观众，也引起了政协委员们的共鸣，李梅、李香菊、王晓萍、张炜等7名住陕全国政协委员就建立“西迁精神”纪念馆联名提案，倡导在全社会传承和弘扬西迁精神。

《大树西迁》主演李梅：“西迁精神是一种创业精神”。

《大树西迁》主演李梅：“西迁精神是一种创业精神”

“告别江南，西迁！西迁！西迁！”60多年前，数千名交通大学师生响应国家号召，告别繁华的上海，来到西安扎根创业，用“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的“西迁精神”建设祖国大西北。

《大树西迁》讲述了留洋回国女教授一家三代西迁的故事。作为提案联名人之一，全国政协委员、陕西省戏曲研究院院长李梅正是这部戏的女主角，她对“西迁精神”感受颇深：“老一辈西迁人奉献了青春，对他们而言，哪里有爱，哪里有事业，哪里就是家。这反映了知识分子的报国情怀。”

李梅介绍说：“这个剧，我们2008年就创作出来了，在演出初期就得引起社会各界强烈反响，基本收货了国家所有大奖。10年间我们共计演出了400多场，几乎场场爆满，深受观众喜爱。2017年，习近平总书记给西安交通大学15位老教授回信，2018年，又在新春贺词中再次提到了老教授们，这也是对我们创作《大树西迁》的一种鼓励，这一次我们将剧目重新加工后再次推出。”

“希望通过建立‘西迁精神’纪念馆，让更多人了解这段历史，了解这些西部大开发拓荒者的感人事迹。纪念馆建成后，除了陈列历史实物之外，还应展演一些反映‘西迁精神’的剧目。” 李梅表示。

交大教授李香菊：“能在老教授们奋斗过的地方工作很自豪”

交大教授李香菊：“能在老教授们奋斗过的地方工作很自豪”

提及“西迁精神”，来自西安交通大学的住陕全国政协委员李香菊感到很自豪。

在李香菊看来，新时代应该大力弘扬“西迁精神”。“我觉得，全国都应该学习老一辈知识分子那种无私奉献、服从党和国家召唤的精神。”

“有了西迁纪念馆这样一个红色教育基地，就有了一个载体，让后来人奋发有为、艰苦奋斗。” 李香菊说。

“西迁二代”王晓萍委员：“父辈精神感染着我们”

“西迁二代”王晓萍委员：“父辈精神感染着我们”

全国政协委员王晓萍是“西迁二代”，过去经常听父辈说起支援大西北的经历。

王晓萍回忆：“我的父辈就是上世纪50年代从东北来到铜川支援大西北，从事煤炭勘测的。当时打的井，到现在都还在用于生产。这一代人从发达的地方到欠发达地方，从大城市到山区，没有任何怨言，贡献了自己。每次父亲给我们聊小时候的事，都是满满的自豪，无怨无悔。”

王晓萍说，“我理解的‘西迁精神’不仅仅在西安交通大学，50年代国家调整工业布局的时候，有一大批支援大西北的人才和项目来到西安，‘西迁精神’的精髓就是不讲条件，无私奉献。”

“‘西迁’已经过去了六十多年，当年意气风发的才俊，如今已过耄耋之年，更多的亲历者已经永远地留在了其奋斗一生的黄土地。对于年轻一代来说，这段历史似乎成了一个遥远的故事。但是我们不应该忘记他们对陕西、对西部的工业建设、教育建设做出的贡献。”王晓萍说，“现在，陕西贯彻落实‘十九大’精神，实现‘五新’战略目标、奋力谱写追赶超越发展的新篇章，更需要弘扬以‘爱国奋斗’为主题的‘西迁精神’。”

编辑： 钟莹