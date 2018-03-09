西安交大校友周鸿祎：创业需要“西迁精神”

西安交大校友周鸿祎：“我们需要像西迁这样的创业精神”

西部网讯（特派北京记者 李媛）全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎3月8日在接受西部网、陕西头条记者采访时说，“西迁精神”如今已经融入到他的企业管理之中。

周鸿祎是西安交通大学校友，在西安交大完成自己的本科和研究生学业，周鸿祎说，上学的时候就常听老师讲老教授们的西迁故事。他认为， “‘西迁精神’其实就是一种创业和创新的精神。”

“如果当时交大留在上海，就相当于停留在一个舒适的区域，迁来西北、西安之后，会面临很多变化和不确定性，需要有勇气开拓新的局面。” 周鸿祎说，自己经常告诫年轻的创业者和员工，要保持不忘初心的创业精神，“大家所说的企业家精神，其实就是创业精神的体现，两者从精神上来说是一致的。”

周鸿祎认为， “创业其实有很多不确定性，可能条件会非常艰苦，可能会面临失败的结果。当前国家倡导大众创业、万众创新，其实正需要西迁这样的精神。”

编辑： 钟莹