西安表彰十大女性经济人物

西部网讯（记者 鄢山宇）3月8日下午，西安市妇联在大唐西市金色大厅举办西安市首届十大女性经济人物颁奖典礼暨巾帼经济发展论坛。省委常委、西安市委书记王永康致辞并颁奖，代表市委、市政府向全市广大女性同胞致以节日的问候和最美的祝福。
西安市人大常委会主任胡润泽、省妇联副主席党洁、西安市委副书记韩松出席并颁奖，西安市领导李婧、卢凯、董劲威参加。
王永康指出，去年在大家的一致努力下，大西安追赶超越精彩开局，经济社会发展成绩显著。这些成绩的取得，离不开全市广大女性同胞的共同参与，更离不开女性企业家的顽强拼搏和不懈奋斗。西安市委、市政府将一如既往地支持女性同胞在西安创业创新发展，让每一位女性同胞在大西安都有人生出彩的机会。
据悉，崔荣华、范代娣、吴芳、孙茵、武满聪、贾旭芝、吕艳红、孟玲、王淑惠、于凤玲等荣获西安市首届十大女性经济人物荣誉称号；周素琴、王文、王蓓蓓、王衍、吉延伟、马金燕、孙旎、周建玲、刘西艳、李亚荣等荣获西安市首届十大女性经济人物提名奖。
编辑： 高政超
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