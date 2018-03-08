交通违法记录超过100条 宝鸡43辆车上了“黑名单”
时间：2018-03-08 20:40:48
来源：西部网-陕西新闻网
作者：鲁鹏飞
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
交通违法记录超过100条 宝鸡43辆车上了“黑名单”
3月8日，宝鸡市公安局交通警察支队公开曝光了一批交通违法未处理记录超过100条的车辆，43辆车上了“黑名单”，交通违法未处理记录最多的一辆车达到233条。
交通违法记录超过100条，宝鸡43辆车上了“黑名单”。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）3月8日，宝鸡市公安局交通警察支队公开曝光了一批交通违法未处理记录超过100条的车辆，43辆车上了“黑名单”，交通违法未处理记录最多的一辆车达到233条。
记者了解到，此次曝光的43辆车，交通违法原因大部分是因为超速、违停、不按规定行车和逾期未检。记者在曝光的“黑名单”中看到，车牌号为陕CHB886的车辆，交通违法未处理记录达233条，陕CP9495的车辆交通违法未处理记录达224条。
宝鸡交警提醒，交通违法未处理记录超过100条的车辆车主或驾驶人尽快到当地交管部门处理，交警部门将违法车辆信息录入缉查布控系统进行布控，从严查处。
编辑：
张娟
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐在2017年李荣浩台北演唱会上偷亲杨丞琳，杨丞琳被亲到变形的表情被制作成表情包被大量转发，两人目前感情稳定。03-09
娱乐上海，林志玲为某品牌站台宣传，称央视春晚分会场节目：黄晓明、钟汉良、言承旭合唱的《龙的传人》表演很好。03-09
娱乐
自米兰时装周之后，许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-09
娱乐由顾长卫导演执导，蓝盈莹、白客、曹骏等主演的青春爱情轻喜剧电影《遇见你真好》发布了定档海报与预告，影片将于3月29日与大家相约在春暖花开之际，03-09
娱乐截至今日，春节档合家欢巨制《捉妖记2》累积票房已突破22亿，位列中国电影票房总榜第9位，而《捉妖记》第一部以24.4亿的票房名列榜单第5。03-09
娱乐陈正道监制，柯孟融执导，任鹏编剧，董子健、钟楚曦、春夏主演的爱情喜剧《脱单告急》自定档4月20日后，再度发布“女生的秘密”版特辑。03-09
娱乐电影《起跑线》定档4月4日，发布定档海报和预告片。由萨基特·乔杜里执导，伊尔凡·可汗、萨巴·卡玛尔等主演，讲述一对印度父母给孩子择校的折腾经历。03-09
娱乐《厉害了，我的国》登陆全国院线。该片将党的十八大以来中国的发展和成就，以及“中国特色社会主义进入新时代”以纪录的形式呈现在银幕上。03-09
娱乐2018年3月7日，上海，蔡依林亮相机场。03-08
娱乐许久没有公开露面的吴亦凡，今日在个人微博晒出两张在录音棚录制歌曲的照片，并调侃道“光有点暗 拍照的朋友 打光技巧了解一下”。03-08
娱乐2018年3月7日，北京，前日俞飞鸿现身机场。03-08
娱乐3月6日，北京，孙怡从巴黎时装周观秀回国，获老公董子健甜蜜接机，两人一路撒狗粮，搂腰、搭肩，打打闹闹超甜蜜。03-07
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经伴随境内融资成本的上升和相关政策的收紧，中企开年后再次开启海外发债“补血”模式。03-09
财经作为我国新经济发展的一张名片，快速发展的共享经济在今年的政府工作报告中又被点名表扬了。03-09
财经CPI涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响。03-09
财经《办法》明确规定，资产管理计划、信托产品可以通过购买公开发行股票的方式投资上市保险公司。03-08
财经2017年因城施策分类指导，三四线城市商品住宅去库存取得明显成效，热点城市房价涨势得到控制。03-08
财经我国今年赤字率拟按2.6%安排，比去年预算低0.4个百分点，这是近年来我国财政赤字率首次降低。“03-08
财经时值“三八”妇女节，为自己和身边的女性提供合适的风险保障不失为一种切实有效的呵护方式。03-08
财经我国将在今年制定和发布信息消费发展指南，并配套出台系列政策，进一步推动信息消费扩大升级。03-07
财经指导意见称，政府预算反映国家的战略、规划、政策，反映政府的职责、活动范围、方向。03-07
财经政府工作报告指出，加强与国际通行经贸规则对接，建设国际一流营商环境。03-07
财经打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，需要优先保障。03-06
财经多个东部地区正在加速部署优化产业结构，将围绕海洋高端智能装备、海洋新能源等先进制造业打造新增长点。03-06
文化3月5日至6日，省委常委、省委宣传部部长庄长兴在西安市调研文化产业发展工作。03-07
文化小板凳、老戏台，过大年、演大戏……戏曲艺术一直是新春佳节不可或缺的文化大餐。03-07
文化我省西安高陵杨官寨遗址庙底沟文化墓地、渭南澄城刘家洼春秋墓地、西安秦汉栎阳城遗址等三项考古新发现顺利入围。03-06
文化由陕西省京剧院演出的现代京剧《老倔头“斗酒”传奇》春节巡演第一站来到了陕西省安康市宁陕县，精彩表演获得了观众的阵阵掌声。03-05
文化从渭河以北到秦岭以南，从农家小院到整肃军营，从敬老中心到建设工地，到处都活跃着文艺志愿者辛勤奔忙、服务百姓的身影。03-05
文化正月里，西安市举办了一系列文化庙会活动，为人们奉上一场将传统与现代、古老与时尚相融合的节日文化盛宴。03-01
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
三农今年我省将大力建设贫困村电商服务站点，新建1000个贫困村电商服务站点，并完善电商服务站点服务功能。03-08
三农方才你讲到怎么样来实施这个战略，落实中央部署，推进乡村振兴，我们也在研究，也在谋划。03-07
三农全省林业无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率均达到了国家下达的控制指标。03-07
三农结果表明，2000年—2017年，我省植被指数增加幅度为18%，是全国平均水平的2.3倍，位列全国第四。03-07
三农这么多年来，每次刮大风、下大雨，我都担心电力设施出问题。我最想提的建议是加大农村电网改造力度。03-07
三农陕西是全国重要的奶山羊生产基地，奶山羊存栏量、羊奶及羊奶制品产量均居全国第一位。03-07
三农自全面打响脱贫攻坚战以来，丹凤县把生态建设、林业产业发展与精准扶贫紧密结合，使群众在青山绿水中走上脱贫致富路。03-07
三农吴相琴担任陕西省镇安县青铜关镇丰收村党支部书记已有20年，去年当选党的十九大代表。人们眼里的吴相琴，都是急急火火、步履匆匆。03-07
三农长武县将“绿水青山就是金山银山”理念融入经济社会全面发展，计划投资1.23亿元，实施“生态文明建设十大工程”。03-07
三农让安置点变景点，让搬迁群众变工人，让搬迁群众变股东，让搬迁群众变市民。通过“四变”，群众实现了安居又乐业。03-07
三农3月1日（正月十四），原本是杨凌烟花爆竹燃放的高峰期，但今年杨凌却显得特别静谧祥和。03-07
三农而农村的地谁来种、怎么种的问题，要靠培养新型职业农民，把科技、机械、现代因素融入进去，发展现代农业来解决。03-06
旅游“全民自驾——天水陇南行”自驾游活动于3月8日在西安正式启程。03-09
旅游河北雄安新区通过半年的考古调查发现文物遗存263处，早至新石器时期，晚至明清时期，历代遗存都有发现。03-09
旅游近日，云南昆明圆通山公园的数千株樱花绚烂绽放，吸引大批市民和游客前来观花赏景、游园踏青。“圆通樱潮”是当地的春日胜景之一。03-09
旅游2018年北京将实现旅游总收入增长7%以上，旅游购物和餐饮消费额占社会消费品零售总额达到24%以上。03-09
旅游成都文物考古研究院6日公布，在成都市郫都区古城镇指路村发现战国至秦汉时期的基层乡镇聚落遗址，该遗址堆积丰富、埋藏较浅、保存完好。03-09
旅游随着现代女性收入水平和受教育程度的不断提升，女性对生活品质的要求也在同步上升。03-09
旅游为提升观赏效果，园林技术人员最近已经开始为花木“做手术”，依据其自然形态，进行适当人工修剪03-08
旅游3月6日，游客在鲜花丛中拍照。当日，昆明市海口镇一高山花园内多种鲜花盛开，民众扶老携幼结伴春游，欣赏美景。03-08
旅游因为一棵树、一口井，世园会“千翠池”的景观方案被退到设计师李威手中修改。这已是半年里的第3次“大调”了。03-08
旅游随着全域旅游概念的普及，一些地区门票经济正逐渐向旅游产业经济转型，景区经营者将盈利方式转移到景区配套设施的提升上。03-08
旅游九寨沟风景名胜区部分景观将于2018年3月8日对外开放，景区实行分区域开放。03-08
旅游C919大型客机总设计师吴光辉6日在透露，C919第三架客机预计今年年底之前在上海浦东机场第五跑道首飞。03-08
美食粥是我们日常饮食中最传统的食品，喝粥有益于身体，能够让人的脸容丰满有光泽，并且能够滋补羸弱的身体，增长气力。03-09
美食海带在我们日常的饮食中地位还是很高的，因为海带的营养丰富，而且价格也不贵，所以很多人都喜欢吃海带。吃海带后。03-09
美食女人抗衰老除了经常讲到的适量运动、保持心情开朗外，合理的饮食也是长寿的关键。经实践证明火麻是非常有效。03-09
美食从怀孕开始宝宝在子宫内发育成长，每个阶段都需要各种营养素，如果缺乏任何一种营养素则都可能会影响到宝宝的健康。03-09
美食锅内加油，下入葱.姜爆锅，烹入料酒.酱油，放入蹄筋，烧制5分钟，下入丸子，放上青菜叶，焖制30分钟，拣出青菜叶，出锅盛盘即成。03-09
美食民间有种说法，鱼胆可以清热解毒，还可以明目。但实际上盲目食用可能会导致中毒，鱼胆中含有各种毒素，其中最厉害的是氢氰酸，远甚砒霜。03-08
美食养心，是调养五脏的重中之重。吴教授介绍一种不费时，不费力，通过吃吃喝喝就完全能办到的调养心神的方法——喝西洋参红枣茶。03-08
美食梨是人们最长用来降火的水果，那么除了梨外，还有哪些水果降火效果最好呢？下面跟随小编一起来了解下吧。03-08
美食色泽鲜艳紫红的火龙果正值产季，白肉火龙果吃起来清爽可口，红肉火龙果色泽鲜嫩欲滴、滋味香甜，那到底哪种火龙果更有营养呢？03-08
美食如果厌倦了常吃的重庆火锅，那不妨到世界各地去探访那些“新鲜”的火锅吧。03-08
美食殊不知，水果发生病虫害时，往往用农药喷杀，农药会浸透并残留在果皮蜡质中，因而果皮中的农药残留量比果肉中高得多。03-08
美食先将当归用温水浸泡片刻，加水200克，先煎浓汁100克，去渣取汁，与粳米、红枣和白糖一同加水适量，煮至粥成。03-07
健康不要忽视缺水的早期征兆，因为严重的缺水会导致脱水，从而影响整个身体。03-09
健康不少上了年纪的人发现，走一段路就觉得腿像灌了铅，有时还会有蚂蚁在脚上爬过一般麻酥酥的感觉。03-09
健康美国宾夕法尼亚州立大学一项研究显示，母亲与婴儿同睡时间越长，更容易感觉抑郁或受非议。03-09
健康春季气温起伏不定，虽说空气潮湿，但如果不注意补水的话，皮肤也会很容易干燥。03-09
健康中医认为，脾胃是“后天之本”，是摄取营养、维持生存的主要场所。03-08
健康糖尿病是公认的21世纪全球面临的最严重、最危急的健康问题之一。03-08
健康缺锌就是缺“心眼儿”？在很多家长心中，孩子缺锌可是一件大事。03-08
健康很多慢性咽炎患者总以为自己是“上火”了，就会去吃如牛黄解毒片、牛黄清胃丸等等。03-08
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。03-07
健康研究人员说，这一结果综合考虑研究对象的年龄、种族和身高体重指数等因素。03-07
健康在不同领域，中西医各自有一些擅长的疗法。掌握了其中的规律，在选择中西医的问题上，可以更加方便。03-07
健康吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-07
教育南京林业大学家居与工业设计学院辅导员李雍在个人微博@辅导员蜀黍发出了一组“世界名画模仿秀”照片，引起网友广泛关注，登上微博热搜榜。03-09
教育福州大学至诚学院的学生在网上晒出开学第一节课收到的“红包”，这些红包中有的是5元零钱，有的是“迟到一次抵用券”，还有的是“陪你打一次球券”。03-09
教育在政协小组讨论会场上采访东北大学校长赵继委员，他说着说着，就谈到了大学排行榜。03-09
教育贵州省铜仁市松桃苗族自治县大力实施以食堂供应午餐改善计划，在农村义务教育阶段学校和山村幼儿园开设学生食堂，实现农村营养计划已全覆盖。03-09
教育在3月7日举行的陕西省纪念“三八”国际妇女节108周年表彰大会上，姚文静与全省妇女代表受到了省妇联的表彰，代表学校获得了2018年陕西省“三八红旗手”的荣誉称号。03-08
教育农村学前教育迅速发展，但受制于人口分散、学前教育资源基础薄弱，以及地方财力有限等客观现实，当前贫困地区普惠性学前教育资源总量仍然不足。03-08
教育为加快我国经济高质量发展，促进产业走上中高端，需要通过加快职业教育改革发展，培养一支高技能人才队伍，打造发展新优势，形成发展新动力。03-08
教育湖北省十堰市郧阳区城关一小开展了“学习两会知识 关心国家大事”主题教育活动。图为3月5日城关一小老师就两会会徽知识与学生交流互动。03-08
教育江苏省公安厅网络安全保卫总队官方微博“江苏网警”发布了一张名为“2018年刑侦科目推理试题”的图片，这样的试题引起了不少网友的兴趣。03-08
教育国学大师钱穆曾说，读诗不是为了成为诗人或文学家，而是学会欣赏，通过欣赏接触到更高级的人生，获得一生中无穷的慰藉。03-07
教育父母经常说“你还小，爸妈先给你存着”，听着合情合理，可是这钱存着存着有时就消失不见了。那父母是否有权使用孩子的压岁钱？03-07
教育最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见，根据意见，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助。03-07
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产你没有做渲染环境气氛的软装设计，比如挂画、摆设、围绕整体设计风格选购的造型独特的生活用品等。03-09
房产在所有的装修当中，客厅是最直接的打开方式，其次是卧室装修最花心思，因为你的卧室反映着你最真实的人生写照。03-09
房产秋天的气息越来越浓，爱美的女性都开始因为换季更加小心呵护自己的肌肤。给皮肤做保养的同时，也别忘了家中的家具也要好好养护一番。03-08
房产开学季，记者搜街，在西安多个家居卖场发现了好多萌萌哒的儿童家具。发给大家分享一下。03-08
房产本期，除了拍到了两位本地读者家的厨房外，还特约了两位在美国的陕西老乡，请她们友情提供了几张在美国的厨房图片，让大家来看看中美厨房有什么区别。03-08
房产从事软体家具销售的张女士介绍，选购软床时不管什么材质，床体形状最好规规矩矩，不要标新立异。03-05
房产
Alki在1981年成立于法国的一个小村庄中，它传统又现代，没有多余的装饰，质朴中透着简洁可爱的欢乐气息。03-05
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
汽车宝马董事会成员萧绅博(Peter Schwarzenbauer)表示，作为与长城汽车公司合作的一部分，计划在华研发新款MINI电动汽车。03-09
汽车进入3月，新车市场也再次焕发活力，多款重磅新车将在本月上市，这其中，尤以自主品牌SUV车型最引人关注。03-09
汽车印度塔塔汽车公司旗下捷豹路虎公司公布的数据显示，2月全球销量为3.9911万辆，同比下滑2.6%。03-09
汽车法拉利公司董事长兼CEO塞尔吉奥•马尔乔内(Sergio Marchionne)表示，法拉利将在2019年中旬推出首款量产混合动力车。03-09
汽车保时捷在刚刚开幕的日内瓦车展为我们带来了很大惊喜。基于其首款纯电动车型Mission E，保时捷推出了新款590马力Mission E Cross Turismo概念车。03-09
汽车在日内瓦车展开幕之前的大众之夜上，大众集团发布了全新的大众I.D.系列概念车I.D.VIzzion 概念车。03-09
汽车
斯柯达正式发布了Vision X概念车。该车为其首款混合动力车型，由压缩天然气、汽油以及电力驱动。03-08
汽车决定自2018年3月30日起，召回2017年12月19日至2017年12月26日期间生产的部分华晨宝马。03-08
汽车每届车展总能吸引30几个国家近千辆汽车参展，本届车展更是迎来了新能源造车新势力——绿驰汽车，为日内瓦车展注入新的活力。03-08
汽车
随着新款汽车上市，起亚为今年欧洲市场定下突破50万辆的销售目标。2017年，起亚在欧洲售出47.3万辆汽车，同比增长8.4%，全球销量达到276万辆，同比下降8.6%。03-08
汽车
法拉利公司董事长兼CEO塞尔吉奥•马尔乔内(Sergio Marchionne)表示，法拉利将在2019年中旬推出首款量产混合动力车。03-08
汽车在日内瓦签署两份未来合资合作谅解备忘录，全面升级互利友好合作关系，拓展加速新兴业务布局，推进奥迪品牌的长远发展。03-08