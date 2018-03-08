交通违法记录超过100条，宝鸡43辆车上了“黑名单”。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）3月8日，宝鸡市公安局交通警察支队公开曝光了一批交通违法未处理记录超过100条的车辆，43辆车上了“黑名单”，交通违法未处理记录最多的一辆车达到233条。

记者了解到，此次曝光的43辆车，交通违法原因大部分是因为超速、违停、不按规定行车和逾期未检。记者在曝光的“黑名单”中看到，车牌号为陕CHB886的车辆，交通违法未处理记录达233条，陕CP9495的车辆交通违法未处理记录达224条。

宝鸡交警提醒，交通违法未处理记录超过100条的车辆车主或驾驶人尽快到当地交管部门处理，交警部门将违法车辆信息录入缉查布控系统进行布控，从严查处。

编辑： 张娟