西安市民扎堆办健康证，疾控中心无奈限号。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴昀彤）今天（3月8日）早七点多，就有市民向记者反映，说在西安市疾控中心门口，体检的人排成了长队，目测人数超过了千人。

记者随后赶到了西安市疾病预防控制中心，发现现场依然排了很多的人。

而很多市民向记者反映，说自己已经在这里排了两天，但都没有排到号，有来自长安区的市民甚至从早上6点多就来这里排号，结果9点多才排到四百多号，预计到今天中午才能体检。

随后，记者从疾控中心的工作人员那里了解到，过完年之后，进城务工人员特别多，大家全部都是年后扎堆来这里办健康证的。

工作人员说，由于疾控中心的人力及设备有限，每天最多只能完成八百人的体检，所以采取了限号政策，这就是部分市民难以排上号的原因。

疾控中心的工作人员也提示，健康证在西安市各区县的疾控中心都可以办理，办理后的健康证在全西安市可以通用，大家不用扎堆到西安市疾控中心进行办理。

编辑： 张娟