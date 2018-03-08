女孩足球节：让更多女孩接触足球 享受足球的快乐

女孩足球节：让女孩享受足球的快乐。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉）大伙都知道，3月8号是国际妇女节，但还有一个和女孩相关的节日，那就是亚足联的女孩足球节。而今天（3月8日）在西安，很喜欢足球的女孩们也享受了这个节日的快乐。

中国女足素有铿锵玫瑰之称，在国际足坛也是强队。虽然平时我们看到踢球的女孩不多，但实际上，近几年随着校园足球的开展，接触足球的女孩也不少。

今天上午10:00，记者在西安高新第二学校就看到了一群正在踢球的小女孩。

小学生：“我今年8岁了。”

小学生：“我今年10岁。”

陕西省足球运动管理中心青训教练员林姬倩：“这是最基础的趣味项目，足球的游戏，培养她们的兴趣。”

今天在这片足球场上，主角都是女孩，她们来自西安各个小学，对足球运动有着浓厚的兴趣。

小学生：“踢足球我觉得很开心。”

80后的林姬倩是一名足球教练员，看着孩子们玩的那么开心，她想起了自己小时候踢球。

陕西省足球运动管理中心青训教练员林姬倩：“我小时候踢球，都是和一群男孩子踢野球。”

林姬倩说，当时足球场上就她一个女孩，虽然也觉得挺不好意思，但对足球的热爱，让她坚持了下来，最后走上了足球教练这条路。作为一名女教练员，林姬倩最大的愿望，就是希望能有更多女孩参与足球运动。

陕西省足球运动管理中心青训教练员林姬倩：“像高新一小和高新二小，每周一节足球课，所有的孩子都可以在这节足球课上体验足球，感受足球的快乐，在这两个学校里，我认为普及女孩就非常好。”

近几年，不仅是陕西，全国很多中小学都开设了足球兴趣班，更多女孩也因此有机会接触足球，这为中国女足未来的发展奠定了坚实基础。

编辑： 张娟