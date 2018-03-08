公司帮自己还车贷？咸阳众车主疑似被“套路”。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王毅）贷款买车，那肯定是要按时还贷款的。但如果有商家告诉你，你只需要付首付，剩下的钱，有人替你还，您敢信吗？咸阳兴平的几位车主，就摊上了这种美事儿，不过，现在都傻眼了。

车主：“人家在我们车上贴几个字，替人家公司宣传，人家还给我们钱呢。”

真有这么好的事？几位车主告诉记者，当时都是看了宣传广告，觉得这个事情很不错！

车主：“这些广告发到我们兴平街道，上面写着买辆车只要29800元，车身替传媒公司做广告，广告收入替我们还月供。这就等于不到3万块钱我们就买了一辆车，剩下的月供都不用我们管了，这多划算。”

广告上写的购车地址是在西安市西郊的大兴汽配城。车主说，当时不少人都是慕名而来，找到了这家陕西明利汽车销售服务有限公司。

车主：“去年11月份，我们五六个人来看车。当时觉得这车便宜，很多人都交了钱了，我交了29800元订了一辆车。后来不到半个月，他们打电话说可以来提车了，车牌保险和手续都是他们做好的。 ”

钱交了，车定了，广告公司的人也来和车主们签了协议。

车主：“当时我们签合同的时候，E传媒公司的人也在，我们也跟他们签了一份协议，协议上写的很清楚，他们每个月在我们还款之日前，把他们所谓的广告费，打到我们还月供的银行卡上，就当我们还月供了。”

记者看到，在这份协议上，甲方为陕西艾尔斯广告文化传媒有限公司，也就是他们在车身上打的广告，并承诺每月打给车主们广告费。

车主：“他们当着我们的面贴这些字，说字只要还在，后期费用都不让我们管，这个车就等于是我们的了，让我们直接开走。”

这种合作的方式看起来就这样开始了。可是记者看到，大家关于购车的票据，只有一张盖有陕西明利汽车销售服务有限公司财务专用章的收款收据，没有正式发票。

车主：“12月份他们确实打过一次钱，月供还了2200多元。”

车主：“我是12月份买的车，到现在一次钱也没打，都是我自己还的。”

车主：“我是11月份买的，12月份确实打了一次钱，到后期都是我自己还的。”

说好的广告费没了踪影，车主们有点慌。而且，没了踪影的不止是广告费。

车主：“我从年前到现在，基本上是三天来一次，每次来都没人。这个卖车的公司和E传媒公司的微信和电话都联系不上。”

记者看到，明利汽车销售服务有限公司大门紧锁，门上已经被贴上了催缴物业费的通知单。大家感觉情况不对后，赶紧联系工作人员，可是对方的电话一直无法接通。

汽车销售公司和传媒公司都失联了，可是欠银行的贷款不能不还！可车主们觉得亏的很，因为买车的时候，这总车价可没什么优惠。

车主：“如果是按照市场的指导价算的，我们都能接受。我们觉得有传媒公司还后面的月供，所以觉得无所谓。但是算下来车的整款，远远超过当时的市场价，我们还的特别多，要高出几万块钱。所以我们感觉贴这个广告就跟个幌子一样，上当受骗的感觉。”

车主们说，仅他们知道的，在这买车的兴平车主就有12位。当初为了图便宜，但现在看来，似乎是被“套路”了。目前，他们也将向公安和工商部门反映此事。

编辑： 张娟