西安植物园觅春赏玉兰，阵阵花香沁人心脾。

西部网讯（记者 贺桐）今天（3月8日）是妇女节，西安植物园对所有女性实行免门票，吸引了众多游客前来寻觅春色，其中最吸引人的便是亭亭玉立，风韵多姿的玉兰树，很多人喜欢把它叫做“望春树”。玉兰花开春来到，3月8日至3月31日，西安植物园还将举办以“在西安,有一种春天叫玉兰花开”为主题的玉兰节。

春风拂面玉兰花开 阵阵花香沁人心脾

西安植物园的木兰园共收集木兰科植物300余个，除了北方常见的白玉兰以外，还可观赏到国家级保护物种鹅掌楸、黄山木兰、宝华玉兰、天目木兰、景宁木兰、天女花，来自日本美国的星花玉兰、渐叶木兰；园区自主培育的专利品种“玉灯”“红笑星”“红寿星”“绿星”“红玉”“清心”“红金星”等；来自欧美的栽培品种“贝蒂”“林奈”“黄鸟”等。

每逢初春，植物园玉兰花盛开，满树皆花，分外绚丽。一朵朵白色玉兰花密密麻麻开在还没有绿叶的树上，一眼看去，好像在枝头堆起片片雪绒，但又丝毫不添冷意。而园区培育的新品种“红笑星”“红寿星”“红吉星”等品种都具有全年连续开花的优良特性，它们花色鲜艳，花朵稠密，整树耀眼的花朵，似一团火焰，群植的似一片火海，热烈壮观，最为鲜艳，夏秋季节合着绿叶开放，分外妖娆。

玉兰树下赏花留愿 植物园内品茗猜谜

玉兰节期间，游客凭门票可免费在游客服务中心处领取玉兰明信片一张，在参加3月8日至3月11日猜花谜活动成功还可在明信片上书写自己的心愿或祝福，交由西安植物园统一保管，于2019年玉兰花开之时寄送给游客本人，追忆美好的时光。

园区还将举办以“玉兰花”为主题的书画展和摄影大赛，玉兰节闭幕时，植物园将从参评的作品中评选出优秀作品。爱茶的游客可以在3月8日至11日期间在西安植物园品茗赏花，书画、摄影展、品茗这一系列活动，给西安植物园玉兰文化节增添了几番古典与优雅的韵味。