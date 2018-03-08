铜川女婴早产2个月体重仅1160克 医生70多天照料挽救

铜川女婴早产2个月体重仅1160克，医生70多天照料挽救婴儿平安出院。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）近日在铜川，一名智力缺陷产妇产下了一名早产2个月的女婴，当时只有1160克，生存希望渺茫，家属一度想要放弃。危难关头，医护人员挺身而出，全力挽救婴儿，最终经过医护人员长达70多天的精心照料，孩子体重增长到2080克，平安出院。
今年1月5日上午9点多，在铜川市妇幼保健院内，一名有着智力缺陷的产妇刘某在家人的陪同下生下一名早产女婴，婴儿当时只有29周，比正常情况早产了近2个月时间。
铜川市妇幼保健院儿科主治医师刘调侠：“出生体重仅有1160克，属于临床上的超低出生体重儿，营养发育差，各个器官发育不完善，出生时还伴有轻度的窒息史、当时患儿是全身皮肤青紫，反应差、哭声微弱，瘦的皮包骨头，病情比较危重。”
由于产妇丈夫同样患有精神疾病，家庭条件不好，家属一度被迫产生放弃婴儿的念头。经过和医生的沟通，双方最终决定全力挽救婴儿。女婴随即出现了呼吸窘迫综合征，营养不耐受等一系列症状，体重一度下降到890克。危急关头医护人员积极协作，大胆探索治疗。
铜川市妇幼保健院儿科主任王玮：“用PS药物以及CPAP呼吸机的应用，维持婴儿的呼吸。微量泵持续鼻饲母乳，以及肠外静脉营养，提供婴儿的热量，保证婴儿生长所需。”
随后，婴儿的生命体征趋于平稳，生长发育逐渐正常，吃奶量从每次一、二毫升逐渐上升到四五十毫升。经过医护人员70多个日夜的精心照料，如今女婴体重增长到2080克，身体各项机能完好，将于今天（3月8日）出院。
婴儿奶奶：“娃身上长下有肉了么，有肉了娃那身体看着就起来了，恢复起来了，我一看着非常高兴，感谢他们对我娃关心，管的好。”
女婴出院后，院方承诺还将定期到家回访，进一步观察女婴的生长发育情况。
编辑： 高政超
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