省肿瘤医院举行妇女节公益活动 免费“两癌”筛查

陕西省肿瘤医院防癌健康体检中心举行妇女节大型公益活动。

省肿瘤医院免费为400余名女性进行“两癌”筛查体检。

西部网讯（记者 彭芬）为了更好关爱女性健康，在2018年妇女节来临之际，中国癌症基金会继续在全国31个省份、67所省市医院开展 “为了姐妹们的健康与幸福”子宫颈癌、乳腺癌的防治义诊、科普宣传和咨询公益活动。

陕西省肿瘤医院作为本次活动的陕西省唯一分会场，今天（3月8日）通过开展防癌抗癌知识讲座、发放宣传资料、为低收入妇女提供免费筛查等多种形式，提高女性对宫颈癌和乳腺癌的防治意识。

免费为400余名女性进行“两癌”筛查体检

子宫颈癌和乳腺癌严重影响着女性健康、威胁着女性生命。在妇女节当天，陕西省肿瘤医院不但为女性提供免费的专家门诊，还提供400份免费的HPV（320元/人）检测和50人的免费乳腺B超检查（90元/人），以及女性防癌体检套餐项目八折优惠等“福利”活动。

上午9时，在位于省肿瘤医院里的陕西省防癌健康体检中心里排起了长队，“体检中心环境温馨舒适，套餐项目很全面，服务专业到位，以后会带上家人一起来。”刚做完检查的张女士说，平时因为工作太忙没时间体检，这次算是在‘三八’妇女节对自己身体状况做一个彻底了解。

西部网、陕西头条记者获悉，该体检中心的女性防癌体检套餐项目八折优惠将持续到3月中旬。

陕西省肿瘤医院妇瘤病院常务副院长李东红提醒，女性很多疾病是从体检中发现的，体检是女性健康的一道护身符，能相对减少宫颈癌、乳腺癌两种疾病的发生概率。

陕西省首家防癌健康体检中心挂牌成立

数据显示，中国每年约有420万新发癌症患者。癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗是降低死亡率主要方法之一，操作得当，可使癌症患者死亡率降低约40%，但目前我国癌症患者中早期病例不足10%。

为适应大众对健康的需求，弥补健康体检在肿瘤筛查中的不足，陕西省肿瘤医院成立了我省首家防癌健康体检中心，不仅能够提供顶级健康体检需要的宽敞环境和人性服务，更充分利用肿瘤医院长期建设积累的专家、设备和技术经验，提供全省最好的针对肿瘤等重大疾病的早期筛查服务。

陕西省防癌健康体检中心开拓了健康查体与癌前筛查相结合的预防模式，为陕西癌症预防和早诊工作开展与网络合作奠定了良好基础，造福于全省及周边地区人民群众。

编辑： 钟莹