7日14条留言有回复 周至一公交司机开车时睡觉被停岗

3月7日，14条网友留言有回复。
西部网讯 山西游客旅游被骗买4900元石斛、周至到九峰103路公交司机开车睡觉、富力城业主养大型犬存安全隐患……3月7日, 临潼区人民政府、航天基地管委会、岐山县人民政府等10个党政相关单位回复了14条西部网网友留言。
山西游客旅游被骗买4900元石斛
经协商游客已经退货
2月28日，网友“荣先生”反映，2月26日去兵马俑，因为我和老公都是来自山西，人生地不熟，所以找了个向导大姐，她带我们去了临潼的一个所谓的特产店的石斛售卖区，在一个旅客（应该是托儿）和售货员的诱导下，给我们磨粉称重了4900元的铁皮石斛，当时就觉得上当了。现在求助相关部门，帮忙退货，谢谢。
临潼区人民政府办公室回复：经查，游客荣先生于2018年2月26日在临潼区天顺特产购买了4900元的铁皮石斛，要求退货。3月1日，游客与店方达成协议完成退货。针对游客反映店里有托一事，临潼区旅游综合执法大队责令店方立即整改，案件正在调查处理中。
周至到九峰103路公交司机开车睡觉
当班司机被停岗处理
2月28日，网友“王小”反映，从周至到九峰的103路，车牌号为陕A95066的公交车司机开车中途睡着了，在路口差点撞上一辆摩托车，而且服务态度特别差，请相关部门调查解决此类问题，谢谢。
周至县交通运输管理站回复：我站立即责成陕A95066车所属地方国营周至县客运公司对该车当班司机做出立即停岗处理，责成所属公司对当班驾驶员进行专题教育培训，同时要求地方国营周至县客运公司将投诉通报公司所有司乘人员，并对所有司乘人员进行一次职业道德方面的教育培训。
富力城业主养大型犬存安全隐患
将对养犬问题进行整顿
3月2日，网友“qingrain”反映，南郊富力城小区南区，一些业主养大型犬，早晨六七点在小区遛狗不牵狗绳，家里老人出门晨练，被两只大狗扑上身，深夜大狗狂吠，严重影响住户休息。
航天基地管委会网信办回复：经了解该小区确实存在此现象。公安航天分局要求物业公司协助摸清小区犬主养犬情况，在小区内张贴通告，并悬挂横幅，加强《西安市限制养犬条例》宣传。分局将组织警力加大对富力城养犬存在的问题进行整顿，对发现违规养犬的问题及时处置。
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编辑： 辛超
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