浙江丽水周末来西安招人 其中245个岗位年薪10万+

西部网讯（记者 鄢山宇）3月10、11日，浙江省丽水市将组团来西安招聘，招聘会设在省体育场北区，共提供1098个岗位，其中33家事业单位提供岗位181个，有245个岗位年薪10万元以上。

西部网、陕西头条记者了解到，本次招聘会共有81家单位参加，共提供岗位1098个（其中包括博士岗位51个，硕士岗位56个）。其中事业单位有33家，丽水学院、各大医院、文化馆、国土局等事业单位推出181个事业岗位。占比重最大的是机械技术类岗位，招聘数量达305个；其次是经贸和管理类岗位，招聘数量达到260个。此外，还有金融财会、建筑、医药等11大类近百个专业。

据了解，本次招聘会上有245个岗位提供年薪10万元以上薪金。其中，丽水学院向来丽水工作人才提供安家费20万元，科研启动资金最多达30万元，购房补贴最多可达140万元。

本次招聘会线上线下同时开展，通过丽水人才微信公众号等网络平台发布招聘企业岗位需求情况，求职者可通过微信手机端投递简历至心仪用人单位。部分事业单位将在会场设立考场，对符合条件的应聘者进行现场考试、面试，合格者即可签订录用协议，直接录用。

编辑： 高政超