安康市岚皋县：挪出“穷窝” 拔掉“穷根”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王伟民 王建）安康市岚皋县是国家扶贫开发重点县，全县17.6万人中，贫困人口有4.32万，而要想帮助这些群众脱贫，对于当地政府来说，难度最大的就是很多人世代都生活在山大沟深、自然条件恶劣的地方，面临着“一方水土养不起一方人”的困境，岚皋县大力实施易地扶贫搬迁，想方设法帮助这些群众挪出“穷窝”。

山大沟深交通不便 一方水土难养一方人

芙蓉村位于岚皋县石门镇南部，距镇政府驻地16公里，全村384户村民中，建档立卡的贫困户就有254户，这些人中，绝大多数是因为居住地太过偏远，没有安全住房，交通、信息不便而导致的贫困。

岚皋县石门镇芙蓉村党支部书记胡润根：“年轻人一出了门之后，老人家就一个人住在这山上，有时候遇到防汛季节的时候，河道没有桥你过不去，你只能说跟他们联系，他们上面连电话信号都没有。”

面对恶劣的环境，芙蓉村的年轻人几乎都选择了外出打工挣钱，而留在山上的老人和孩子就成了他们最大的牵绊，2016年，政府在山下建设了移民安置小区，共有106套房子，40岁的王明菊就购买了一套，也因此圆了他们家多年的住房梦。

岚皋县石门镇芙蓉村村民王明菊：“心里高兴么，要是儿子结媳妇的话，她能看到这个地方么，不比老家强多了么，一块大石头落地了么，终于有个落脚之处了么。你就是说个媳妇，她也不可能到山上去么。”

在芙蓉村的移民安置小区，王明菊一家五口的新房共有120平米，每平米1200元，总价14万多元，政府补贴5万元，再为他们贴息贷款5万元。

岚皋县石门镇芙蓉村党支部书记胡润根：“进集镇他们没有那么多钱，进县城也没有那么多钱，只有我们在本地方就地安置，最后就是这样操作才能使他们住上新房。”

除了价格便宜，还有一个重要原因，就是为了让搬迁群众搬下来后，还能照顾他们在山里的农副产业，今年39岁的吴明全就是闲暇时住在山下的新房，平常农忙时再回到山里，而且附近还有了一家农业园区，他还可以去那里上班。

岚皋县石门镇芙蓉村村民吴明全：“现在我们主要是下来，上班在园区上班，一天收入一百块钱，一个月就是上十五六个班么，一个月就是一千五六。另外村上给我弄了护林员岗位，一年五千元工资。另外我们的土地流转给园区，一次性给了8000块钱。”

吴明全工作的这家园区就是当地政府把山区群众搬出大山之后，整合腾出来的土地而引进的，主要种植药材和养猪，这样一来，又为当地群众增加了一条挣钱的门路。

岚皋县石门镇党委书记柯玉侠：“贫困群众搬迁以后，一个是通过能人大户带动，来流转林地、耕地，来发展山林经济，让这些贫困户再回园区再务工。还有一些不愿意流转的，通过我们的园区再带动示范引领，他们再发展山林经济，应该是比原来的收入更高。”

吴明全因为以前在矿上打工，落下了尘肺病，不能再出去务工，现在他既可以在园区上班，也可以在老屋养鸡、种地，一年下来收入并不比外面打工差。而截至目前，石门镇共建成了六个搬迁安置点，全镇目前已集中安置贫困群众600多户。

岚皋县石门镇党委书记柯玉侠：“搬了以后，能从根本上解决他们的思想观念问题，有可能在他这一代能把生活环境改变，在他的下一代，能把整个家庭的教育，医疗卫生包括生活理念能得到彻底转变，这就是拔穷根、挪穷窝。”

搬得出稳得住 多渠道破解搬迁群众收入难题

王明菊和吴明全选择的是适合自己家庭发展的就近安置，而今年43岁的冉祖梅则为了孩子上学，更希望能搬到县城。去年，冉祖梅一家已经在城里租了房子，她自己还在当地的社区找到了工作。

岚皋县石门镇老鸦村村民冉祖梅：“在这里上班么，方便么，小孩在这里上学么，就照顾一下吧，去年在这里上了一年了。”

记者：“这里收入怎么样，工资怎么发？”

冉祖梅：“收入还可以吧，反正就是多劳多得么，你做的多就拿的多，我一个月还有两三千元工资。”

冉祖梅上班的地方是一家制衣厂，目前能解决60多名工人的就业问题，这里聘用的也大都是像冉祖梅这样的贫困群众。

岚皋县荣兴制衣有限公司西坡社区工厂负责人邱道荣：“像我们这个公司的话，用工的话也是密集型的企业，我们这边招工的话相对来说门槛还是比较低的，我们这边招工刚开始的话也是，首先录用的是贫困户和低保户，还有就是搬迁户这块。只要他们有这个意愿的话，想在我们这边就业的话，我们肯定都是手把手地会把他们教会，让他们在我们这边尽可能地就业。”

如今，冉祖梅已经在县城购买了移民安置房，今年下半年就能交房，加上有了社区工厂的工作，他们家今年脱贫已经不是问题。而目前，在冉祖梅租住的陈家沟安置小区，很大一部分人都是从山区搬来的贫困户，他们搬到县城之后，不用外出就可以在楼下的社区工厂找到工作。

岚皋县城关镇西坡社区党支部书记谢炳杰：“好处是我们这里家庭妇女多，好就业。再一个就是劳动强度不是很大，科技含量不是很高，他们在其他地方远了，家里有孩子找不了工作，在这里就可以住在楼上、楼下就业。”

记者了解到，截止目前，岚皋县共建成村镇安置点96个、县城安置点10个，累计搬迁群众21348户65570人，其中易地扶贫搬迁9757户30892人。并围绕“产业上山、农户下山”的思路，全县培育打造了40余家农业园区，同时，全县已建成“社区工厂”11家，帮助搬迁群众多渠道解决增收问题。

中共岚皋县委常委副县长张永斌：“搬下来过后，一是我们通过园区管理林和地，贫困群众的这些土地林地，通过三变改革，通过当地建农业园区，有机地联系起来。第二个途径就是我们在搬迁的安置社区，建立一些社区工厂，来解决一部分搬迁群众的就业增收的问题。第三个方面就是我们通过加大技能培训，培训一批有技能的这些贫困群众，去创业，在外地去务工，解决他们的收入问题，我们县上是2019年整县脱贫摘帽，我们现在通过搬迁作为抓手，有力地来推进整个脱贫攻坚的进程。”

搬迁是手段，稳定脱贫才是最终目的，要让这些群众搬离生活了几代人的故土，就得让他们真正感受到搬迁以后各项条件都更适合他们的生存和发展，这就需要政府的统筹规划和科学选址，在搬出来、有收入上多用心思、做好文章，毕竟搬迁只是第一步，未来如何能够持续发展才是帮助这些群众脱贫的关键。

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编辑： 辛超