2017年陕西男性平均结婚年龄30.6岁 女性28.8岁

西部网讯（记者 李媛）你还在被父母催婚吗，陕西人平均结婚年龄是多少？记者今天（3月8日）从陕西省民政厅了解到，2017陕西男性平均结婚登记年龄30.6岁，女性28.8岁。

2017年，全省结婚登记303557对，比2016年减少10.8%，意味着平均每天有832对新人结婚。2017年度结婚登记人数减少，属正常的人口波动范围。

在全省居民结婚登记中，男性平均结婚登记年龄30.6岁、女性28.8 岁，与去年同期相比均晚了0.2岁。其中，男性初婚平均结婚龄28.7岁、女性28.6 岁，与去年同期相比男性晚0.1岁，女性晚0.1岁。

从2017年的全省婚姻数据看，除了结婚，离婚、复婚的登记量也均呈上升趋势。其中离婚登记87681 对，比上年增加8.7%。虽然离婚登记的人数多了，复婚、再婚登记的人数也在不断增加。

根据民政厅的统计显示，复婚的原因一方面是部分夫妻一时冲动导致离婚，待双方恢复平静，冷静思考后选择复婚。另一方面因为难舍子女。为了孩子，有些离异的父母愿意重新握手言和，这也充分体现了夫妻对家庭和社会的强烈责任感。

编辑： 高政超