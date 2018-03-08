二胎与职场不可兼得?政协委员呼吁保障二胎妈妈职场利益

住陕全国政协委员王晓萍

西部网讯(特派北京记者 李媛)我国开始实行“全面二孩政策”后，如何保障二胎妈妈们的职场权益，是住陕全国政协委员王晓萍关注的重点问题。今年两会上，王晓萍建议，相关部门以减税或补贴的方式来弥补企业成本，社会和企业共同呵护二胎妈妈们的职场权益。

西安职业女性的二胎困扰:“二胎和职场不能兼得”

“刚得知这个政策很激动，我和老公一直想要二胎，但现实又让人高兴不起来，我的工作平时很辛苦，要是怀孕肯定不能做了。”80后赵娟在西安一家私企上班，在决定生二胎后便开始担心自己的工作问题。

赵娟告诉记者，考虑到身体情况，她在怀孕五个月的时候辞去了工作。“当时可以说是做了一个艰难的决定。我是销售岗位，如果不出去跑就没有业绩，工资就很低，加上身体原因，最后还是决定辞去干了多年的工作。”赵娟说，根据单位的制度，像她这种在岗位上又没法出勤，不仅收入少之又少，而且还会影响整个部门成绩。

而90后小琪为了工作打消了生二胎的计划。“我这两年从一个普通的员工先是升到经理，现在已经是区域的负责人了，收入也是原来的好几倍。”在小琪看来，这两年正是她工作的上升期，如果生二胎，可能在收入和晋升上都不会有这么好的机会了。

小琪说，有时候也挺纠结，身体的生育黄金期很宝贵，错过了可能就会终身遗憾。“我也希望相关部门能够考虑到我们职业女性的现实问题，在产假和权益保护上给予一些政策照顾，在生二胎的时候让更多的职业女性能够兼顾职场。”

委员调研发现79%的女性认为生二胎对就业不利

“全面二孩政策实施后，西安市在2017年出生人口为16.41万人，比2016年增加2.27万人，比2015年增加3.85万人。”住陕全国政协委员王晓萍通过调研，结合西安市妇女儿童工作委员会办公室的调查结果发现，就像赵娟和小琪的苦恼一样，生育二胎对女性就业、职业发展个人收入都有不利影响。

“以西安为例，有79%的女性认为生育二孩对女性就业有不利影响。”王晓萍说，高达91%的女性认为，生育二孩在少数国有企业和非公经济中，对就业准入、职业生涯、职业晋升和职业能力等方面影响很大。因此，很多妇女不得不放弃生育或推迟生育时间，一些妇女也不得不因生育而放弃工作。

建议严厉打击侵害女性就业和劳动权益的违法行为

为什么会有这么多的女性职场问题?在王晓萍看来，按照目前生育保险政策，职工个人不缴纳生育保险费，而是由参保单位按照其工资总额的一定比例缴纳。“在生育中毫无获益可言的用人单位承担了生育保险的大部分社会成本，导致企业不愿招用女性，造成女性就业权利难以保障，加剧了用人单位对女性的职场性别歧视。”

在促进妇女平等就业问题上，王晓萍建议，把女职工的产假与政府对企业的补贴或减税直接挂钩，让企业不再为“产假成本”忧虑，要积极引导用人单位承担性别平等的社会责任，这样女性的就业不至于因生育受到的影响。

“主要还是要加大促进平等就业权的执法力度，建议人力资源和社会保障部门对就业性别歧视加强日常监管，加大对线上线下各类招聘中，性别歧视行为的执法力度，严厉打击侵害女性就业和劳动权益的违法行为。”王晓萍说。

编辑： 钟莹