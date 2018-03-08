两会观点|做好产品创优服务 陕西旅游也需要供给侧改革

薛占海认为，发展旅游要为不同人群提供差异化的旅游方式，满足各类人群的旅游需求。

王勇表示，随着消费升级，有好的旅游产品还不够，服务方面也得加强。

西部网讯(特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望)今年的政府工作报告中提到，2018年将创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。对此，全国人大代表、延安市市长薛占海，全国政协委员、陕文投集团董事长王勇认为，陕西旅游业也需要进行供给侧改革。

延安市市长亲自上阵当“导游”

薛占海说，红色革命文化是陕西尤其是延安的宝贵旅游资源，但是缺少宣传，“所以我就当了一次导游”。薛占海说的这次“导游”经历，是在2017年央视举办的《魅力中国城》栏目中，薛占海化身导游，向观众和游客介绍延安的自然、人文风景。

“很多人只知道延安是革命圣地，但印象还停留在住窑洞上，所以我就亲自担当导游，我们也建设了滑雪场等新的旅游项目，也想让大家看到延安新的变化。”薛占海说。

王勇也认为，红色革命文化是陕西的名片，但必须要赋予新的内涵。“在开发照金小镇时，我们就确定了首先要继承好这里的红色革命精神；其次要以民生为根本，通过旅游开发，产业支撑让老区人民率先脱贫。”

旅游也要进行供给侧改革 满足游客差异化需求

薛占海认为，旅游行业也面临着人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，要为不同人群提供差异化的旅游方式，满足各类人群的旅游需求。

“修建滑雪场，开展体育休闲游，尝试利用延安苹果做一些农业观光旅游，加上原有的红色革命文化游，同时还要加强旅游文创产品的开发，这一点我们做的还是比较弱。”薛占海说，目前延安正与陕文投合作黄帝陵国家文化公园等项目，“实际上就是在旅游产业上进行供给侧改革。”

“旅游就是花钱、花时间去消费、去享受快乐，服务不到位就会让旅游大打折扣。”王勇表示，随着消费升级，有好的旅游产品还不够，服务方面也得加强。“在景区的管理、服务上如何能更好地满足游客的需求，如何更加贴心，让游客感受到更加优质的服务也是我们应该下大力气做的。”

编辑： 钟莹