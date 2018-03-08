孙维：希望第二届“一带一路”国际合作高峰论坛能在西安举办。

西部网讯(记者 秦振)“2019年中国将继续举办第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛，我希望论坛能在西安举办。”在十三届全国人大一次会议陕西团的分组审议上，全国人大代表、西安广播电视台播音部主任孙维说到。

2017年5月，第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功举办，对推动国际和地区合作发挥了巨大作用。

“西安作为陆上丝绸之路起点和‘一带一路’重要节点城市，有理由把第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的举办地放在西安。”孙维表示。

在孙维看来，西安在国际交流方面有良好基础。西安国际知名度高，拥有31个国际友好城市、4个国家的总领事馆和17个国家的签证中心，还是西北地区首个对51个国家公民实施72小时过境免签城市。在西安举办的欧亚经济论坛、丝绸之路国际博览会等国际交流平台也取得了丰硕成果。

另外，西安区位优势明显、交通网络发达。西安咸阳国际机场是中国北方第二大门户枢纽机场，西安铁路枢纽是全国铁路六大枢纽之一，北客站为亚洲最大火车站，全国“米”字形高铁枢纽网络将建成。

“因此建议将第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛举办地放在西安，并从场馆建设、公共配套、产业项目、开放平台、国际交流等方面给予支持。”孙维表示，前不久西安获批建设国家中心城市。如果“一带一路”国际合作高峰论坛在西安举办，将是逐步扭转我国东西部地区发展不平衡，实现区域协调发展的重要举措。

编辑： 钟莹