刘国中:顺应时代发展要求，符合人民根本利益。

西部网讯(记者 秦振 赵昊)3月7日，陕西省省长、陕西省代表团副团长刘国中在审议宪法修正案(草案)时说，宪法修正案(草案)全面贯彻了党的十九大精神，顺应了党和国家事业发展要求，反映了广大人民群众的共同意志和根本利益，我完全赞成、衷心拥护。

刘国中说，宪法是国家的根本法，是治国理政的总章程。根据新形势新任务新要求对宪法作适当修改，把党和人民在实践中取得的重大理论创新、实践创新、制度创新成果，特别是把习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位上升为宪法规定、在宪法中完善国家主席任期的规定、确立国家监察制度等内容，对于推进国家治理体系和治理能力现代化、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有重大的现实意义和深远的历史意义。此次宪法修改，体现了加强党的领导与推进依法治国的高度统一，体现了贯彻党的主张与彰显人民意志的高度统一，体现了严格党的纪律与严守国家法律的高度统一，是大势所趋、人心所向。

刘国中强调，我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，弘扬宪法精神，维护宪法权威，推动宪法实施，加快建设法治政府，把政府活动全面纳入法治轨道。

编辑： 钟莹