胡和平:坚决拥护宪法修正案草案 坚决维护宪法权威和尊严
时间：2018-03-08 09:14:08
来源：西部网-陕西新闻网
作者：秦振 赵昊
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胡和平:坚决拥护宪法修正案草案 坚决维护宪法权威和尊严
3月7日，陕西省委书记、陕西省代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，宪法修正案(草案)体现党的意志，顺应人民意愿，符合客观实际，彰显法治精神，是一个十分成熟的法律文件。我坚决拥护、完全赞成。
胡和平:坚决拥护宪法修正案草案，坚决维护宪法权威和尊严。
西部网讯(记者 秦振 赵昊)3月7日，陕西省委书记、陕西省代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，宪法修正案(草案)体现党的意志，顺应人民意愿，符合客观实际，彰显法治精神，是一个十分成熟的法律文件。我坚决拥护、完全赞成。
胡和平指出，宪法修正案(草案)以国家根本法的形式确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治生活和社会生活中的指导地位，是中国特色社会主义事业发展的迫切要求；把中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征写入宪法，是坚持和加强党的全面领导的根本制度保障；修改国家主席任职方面有关规定，是健全党和国家领导体制的重大举措；从宪法层面确立国家监察体制，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保证；对宪法序言和条文作出其他修改，是把党和国家事业不断推向前进的客观需要；将全国人大法律委员会更名为全国人大宪法和法律委员会，是维护宪法权威的现实要求。
胡和平强调，宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。要以宪法修改为契机，深入开展宪法学习活动，更加自觉地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，更加主动地尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，为新时代追赶超越提供有力法治保障。
编辑：
钟莹
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文化正月里，西安市举办了一系列文化庙会活动，为人们奉上一场将传统与现代、古老与时尚相融合的节日文化盛宴。03-01
文化随着正月十五元宵佳节临近，西安灯笼市场顾客不断，各种手工传统灯笼以及造型别致的花灯受到消费者青睐。03-01
文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
三农方才你讲到怎么样来实施这个战略，落实中央部署，推进乡村振兴，我们也在研究，也在谋划。03-07
三农全省林业无公害防治率、测报准确率、种苗产地检疫率均达到了国家下达的控制指标。03-07
三农结果表明，2000年—2017年，我省植被指数增加幅度为18%，是全国平均水平的2.3倍，位列全国第四。03-07
三农这么多年来，每次刮大风、下大雨，我都担心电力设施出问题。我最想提的建议是加大农村电网改造力度。03-07
三农陕西是全国重要的奶山羊生产基地，奶山羊存栏量、羊奶及羊奶制品产量均居全国第一位。03-07
三农自全面打响脱贫攻坚战以来，丹凤县把生态建设、林业产业发展与精准扶贫紧密结合，使群众在青山绿水中走上脱贫致富路。03-07
三农吴相琴担任陕西省镇安县青铜关镇丰收村党支部书记已有20年，去年当选党的十九大代表。人们眼里的吴相琴，都是急急火火、步履匆匆。03-07
三农长武县将“绿水青山就是金山银山”理念融入经济社会全面发展，计划投资1.23亿元，实施“生态文明建设十大工程”。03-07
三农让安置点变景点，让搬迁群众变工人，让搬迁群众变股东，让搬迁群众变市民。通过“四变”，群众实现了安居又乐业。03-07
三农3月1日（正月十四），原本是杨凌烟花爆竹燃放的高峰期，但今年杨凌却显得特别静谧祥和。03-07
三农而农村的地谁来种、怎么种的问题，要靠培养新型职业农民，把科技、机械、现代因素融入进去，发展现代农业来解决。03-06
三农提高政治站位，下足“绣花”功夫，扎扎实实做好工作，提高脱贫质量，坚决打好精准脱贫攻坚战，努力建设好幸福美丽乡村。03-06
旅游为提升观赏效果，园林技术人员最近已经开始为花木“做手术”，依据其自然形态，进行适当人工修剪03-08
旅游3月6日，游客在鲜花丛中拍照。当日，昆明市海口镇一高山花园内多种鲜花盛开，民众扶老携幼结伴春游，欣赏美景。03-08
旅游因为一棵树、一口井，世园会“千翠池”的景观方案被退到设计师李威手中修改。这已是半年里的第3次“大调”了。03-08
旅游随着全域旅游概念的普及，一些地区门票经济正逐渐向旅游产业经济转型，景区经营者将盈利方式转移到景区配套设施的提升上。03-08
旅游九寨沟风景名胜区部分景观将于2018年3月8日对外开放，景区实行分区域开放。03-08
旅游C919大型客机总设计师吴光辉6日在透露，C919第三架客机预计今年年底之前在上海浦东机场第五跑道首飞。03-08
旅游近日，广东公示了2017年度休闲农业与乡村旅游示范镇示范点候选名单。其中，中山市5处景区、景点入选候选名单。03-07
旅游3月6日，乌鲁木齐市30余位市民来到乌鲁木齐地铁一号线北京路标段，参观地铁建设进度。03-07
旅游这是布达拉宫广场上的一群鸽子（3月4日摄）。 随着天气逐渐转暖，西藏拉萨万物复苏，春意渐浓。新华社记者 觉果 摄03-07
旅游往年一直是湖南长沙市民们赏油菜花胜地的湖南农业大学“耘园”油菜花田，却宣布从今年3月3日起，正式实行封闭管理。03-07
旅游综合境内外排行榜发现，3月的境内目的地涨幅明显高于境外目的地涨幅。春游正当时，各地赏花攻略出炉。03-07
旅游3月错峰游，旅行体验更好，价格更低廉。准备3月出行的旅客可以前往这些目的地，感受3月的独特风光。03-07
美食民间有种说法，鱼胆可以清热解毒，还可以明目。但实际上盲目食用可能会导致中毒，鱼胆中含有各种毒素，其中最厉害的是氢氰酸，远甚砒霜。03-08
美食养心，是调养五脏的重中之重。吴教授介绍一种不费时，不费力，通过吃吃喝喝就完全能办到的调养心神的方法——喝西洋参红枣茶。03-08
美食梨是人们最长用来降火的水果，那么除了梨外，还有哪些水果降火效果最好呢？下面跟随小编一起来了解下吧。03-08
美食色泽鲜艳紫红的火龙果正值产季，白肉火龙果吃起来清爽可口，红肉火龙果色泽鲜嫩欲滴、滋味香甜，那到底哪种火龙果更有营养呢？03-08
美食如果厌倦了常吃的重庆火锅，那不妨到世界各地去探访那些“新鲜”的火锅吧。03-08
美食殊不知，水果发生病虫害时，往往用农药喷杀，农药会浸透并残留在果皮蜡质中，因而果皮中的农药残留量比果肉中高得多。03-08
美食先将当归用温水浸泡片刻，加水200克，先煎浓汁100克，去渣取汁，与粳米、红枣和白糖一同加水适量，煮至粥成。03-07
美食由于烹饪的方法不一样，因此鸡蛋在烹饪的过程中会产生不同含量的糖化蛋白。03-07
美食人体摄铅过多，还会直接破坏神经细胞内遗传物质脱氧核糖核酸的功能，不仅易使人患痴呆症，而且还会使人脸色。03-07
美食毛豆、花生、啤酒，这种搭配方法卵磷脂的含量极高，而卵磷脂进入胃肠道后被分解成胆碱，迅速经小肠黏膜吸收进入血液再入脑。03-07
美食“虫草花”也叫蛹虫草或蛹草，俗名不老草。03-07
美食长相决定命运的第一步，那些做得丑粑粑的菜，第一步都迈不出去。做菜不仅要好吃，也要好看，不要发黄发黑发紫，怎么做到呢？03-07
健康中医认为，脾胃是“后天之本”，是摄取营养、维持生存的主要场所。03-08
健康糖尿病是公认的21世纪全球面临的最严重、最危急的健康问题之一。03-08
健康缺锌就是缺“心眼儿”？在很多家长心中，孩子缺锌可是一件大事。03-08
健康很多慢性咽炎患者总以为自己是“上火”了，就会去吃如牛黄解毒片、牛黄清胃丸等等。03-08
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。03-07
健康研究人员说，这一结果综合考虑研究对象的年龄、种族和身高体重指数等因素。03-07
健康在不同领域，中西医各自有一些擅长的疗法。掌握了其中的规律，在选择中西医的问题上，可以更加方便。03-07
健康吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-07
健康玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。03-06
健康新父母都希望给孩子最好的，生怕孩子输在起跑线上，于是越来越多的新父母开始给新生儿吃各种保健食品。03-06
健康痛风有“帝王病”之称，和饮食有着密不可分的关系。高蛋白饮食、饮酒成为引起痛风越来越重要的原因。03-06
健康得了节后综合征有得治吗？有!陈惠清说，有六大应对之法。03-06
教育在3月7日举行的陕西省纪念“三八”国际妇女节108周年表彰大会上，姚文静与全省妇女代表受到了省妇联的表彰，代表学校获得了2018年陕西省“三八红旗手”的荣誉称号。03-08
教育农村学前教育迅速发展，但受制于人口分散、学前教育资源基础薄弱，以及地方财力有限等客观现实，当前贫困地区普惠性学前教育资源总量仍然不足。03-08
教育为加快我国经济高质量发展，促进产业走上中高端，需要通过加快职业教育改革发展，培养一支高技能人才队伍，打造发展新优势，形成发展新动力。03-08
教育湖北省十堰市郧阳区城关一小开展了“学习两会知识 关心国家大事”主题教育活动。图为3月5日城关一小老师就两会会徽知识与学生交流互动。03-08
教育江苏省公安厅网络安全保卫总队官方微博“江苏网警”发布了一张名为“2018年刑侦科目推理试题”的图片，这样的试题引起了不少网友的兴趣。03-08
教育国学大师钱穆曾说，读诗不是为了成为诗人或文学家，而是学会欣赏，通过欣赏接触到更高级的人生，获得一生中无穷的慰藉。03-07
教育父母经常说“你还小，爸妈先给你存着”，听着合情合理，可是这钱存着存着有时就消失不见了。那父母是否有权使用孩子的压岁钱？03-07
教育最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见，根据意见，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助。03-07
教育过去5年来，像周南海一样，许多人悄然发现，更多的孩子能进入公益普惠幼儿园学习了，更多的学前教育专业毕业生得以到公益普惠幼儿园工作了。03-07
教育对于万千中国家庭来说，学生减负确实是个“老大难”问题，甚至被视作“教育天空上屡驱不散的雾霾”。03-06
教育这样的作业给我来一打”、“带给人一种云淡风轻的美好”、“时光易逝，请君珍惜”等都是作业点评中的金句。03-06
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
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数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
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数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产秋天的气息越来越浓，爱美的女性都开始因为换季更加小心呵护自己的肌肤。给皮肤做保养的同时，也别忘了家中的家具也要好好养护一番。03-08
房产开学季，记者搜街，在西安多个家居卖场发现了好多萌萌哒的儿童家具。发给大家分享一下。03-08
房产本期，除了拍到了两位本地读者家的厨房外，还特约了两位在美国的陕西老乡，请她们友情提供了几张在美国的厨房图片，让大家来看看中美厨房有什么区别。03-08
房产从事软体家具销售的张女士介绍，选购软床时不管什么材质，床体形状最好规规矩矩，不要标新立异。03-05
房产
Alki在1981年成立于法国的一个小村庄中，它传统又现代，没有多余的装饰，质朴中透着简洁可爱的欢乐气息。03-05
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
房产沉淀数百年历史的欧洲顶级家居品牌，已超越了家具形式与功能的简单叠合，是拥有自身灵魂与质感的艺术品，如何将这些融入到现代居室的每一个角落？03-01
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
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斯柯达正式发布了Vision X概念车。该车为其首款混合动力车型，由压缩天然气、汽油以及电力驱动。03-08
汽车决定自2018年3月30日起，召回2017年12月19日至2017年12月26日期间生产的部分华晨宝马。03-08
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随着新款汽车上市，起亚为今年欧洲市场定下突破50万辆的销售目标。2017年，起亚在欧洲售出47.3万辆汽车，同比增长8.4%，全球销量达到276万辆，同比下降8.6%。03-08
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汽车在日内瓦签署两份未来合资合作谅解备忘录，全面升级互利友好合作关系，拓展加速新兴业务布局，推进奥迪品牌的长远发展。03-08
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中国电动汽车初创公司SF Motors目前已在加州和密歇根道路上测试其自动驾驶汽车，并将于本月推出其首款汽车。03-07
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充电型汽车越来越受欢迎，Smart在日内瓦车展开幕之际发布了EQ电动系列的首批量产车型——EQ fortwo与EQ forfour，此次发布的是两款车的‘nightsky’特别版。03-07
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据英国媒体3月1日报道，大众ID系列Vizzion电动豪华轿车官图发布，即将亮相日内瓦车展。ID Vizzion作为电动概念车系列的新作，主打无人驾驶功能。03-07
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据外媒2月28日报道，全新一代起亚K900旗舰轿车的预告图发布，在外观与内饰方面进行重新设计 ，并于2018年下半年正式发布。03-06