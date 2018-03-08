胡和平:坚决拥护宪法修正案草案，坚决维护宪法权威和尊严。

西部网讯(记者 秦振 赵昊)3月7日，陕西省委书记、陕西省代表团团长胡和平在参加代表团审议时指出，宪法修正案(草案)体现党的意志，顺应人民意愿，符合客观实际，彰显法治精神，是一个十分成熟的法律文件。我坚决拥护、完全赞成。

胡和平指出，宪法修正案(草案)以国家根本法的形式确立习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治生活和社会生活中的指导地位，是中国特色社会主义事业发展的迫切要求；把中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征写入宪法，是坚持和加强党的全面领导的根本制度保障；修改国家主席任职方面有关规定，是健全党和国家领导体制的重大举措；从宪法层面确立国家监察体制，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要保证；对宪法序言和条文作出其他修改，是把党和国家事业不断推向前进的客观需要；将全国人大法律委员会更名为全国人大宪法和法律委员会，是维护宪法权威的现实要求。

胡和平强调，宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。要以宪法修改为契机，深入开展宪法学习活动，更加自觉地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加坚定地维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，更加主动地尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法，为新时代追赶超越提供有力法治保障。

编辑： 钟莹