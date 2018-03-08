段家河镇修盘山路方便自驾游游客观赏樱桃花

西部网安康讯（记者 毛明博）“既要让游客能吃好土鸡土菜，还要用上WIFi，下次还能带来新朋友……”最近，曹廷伍就盘算着咋能留住游客。每年3月，旬阳县段家河镇薛家湾村樱桃花时，游客纷至沓来。对游客来说，满山樱桃花可踏春赏景拍照发朋友圈，但这对村里的曹廷伍夫妇来说则是挣钱的“致富花”。

樱桃产业带动 山村夫妻开农家乐增收

薛家湾村是安康市有名的樱桃村，有2600多亩樱桃园，目前800多亩已挂果，2400名村民均从樱桃产业中受益。2017年樱桃旅游季，有游客请曹廷伍夫妇做农家饭充饥后，对菜品赞不绝口。

“我媳妇当时做了炒菜薹，炖土鸡，拌荠菜、炝野芹和锅巴饭。当场收入100元。山野菜成了‘香饽饽’。能来钱！”曹廷伍说，“这让我开了窍。”随后，他就开起农家乐。

“鲜荠菜包饺子，凉拌蒲公英叶粉条、客人自选农家鸡我们现做……”2017年樱桃赏花季靠农家乐收入1万多元的曹廷伍说，“开办农家乐既能增加收入还能多卖樱桃，稳当！”

“这棵樱桃树是我9岁时和母亲栽种的。2016年，包括这棵在内的30余樱桃树，总共卖了2万多元。”曹廷伍说。“去年，光这棵樱桃树就卖了1000多元。办农家乐就是好。”

“樱桃花对我们来说就是致富花。”田维娟接过丈夫的话茬补充道，家里俩娃上学，婆婆年迈，只有她和丈夫是主劳力，因管护不到位，树龄老化，所以家里靠卖樱桃增收有限，“最终还是靠开办农家乐找到挣钱的新门路。”

助农致富 党委政府甘当“店小二”

目前，村里樱桃花旅游季已来。曹廷伍说，他们把农家乐改造成了旅馆，樱桃花留住了游客，这里吃饭休息也两不误，“我们就能增加更多家庭收入”。

“像曹廷伍这样增收致富意愿强的村民，镇党委、政府甘当‘店小二’，助其加快发展。”旬阳县段家河镇党委书记黄以海说，在曹廷伍把房屋改造成农家旅馆后，镇上就组织其学习礼仪服务等知识并协调电信等部门做好服务实现免费WIFI信号稳定覆盖，加快修缮曹家大院等古建筑，通过加强镇上硬件设施投入和协调服务，让群众发展更有“底气”。

黄以海介绍，目前，薛家湾村因樱桃等而脱贫增收，多数村民樱桃产业带来年人均6000来元的收入，2017年薛家湾村还被住建部评为‘全国第一批绿色村庄’。“今后，镇上将壮大以樱桃为主的立体观光农业，改善旅游环境，让群众因生态美因产业而富。