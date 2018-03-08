安康启动脱贫攻坚“春季攻势” 282个安置点开建

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 阮山）3月7日，记者从安康市脱贫攻坚指挥部了解到，为推进今年脱贫攻坚工作如期完成，安康市及早部署脱贫村公路、移民安置点等各项建设任务，截止目前，开工易地扶贫搬迁安置点建设282个，开工率99.6%，其中9个县区开工率为100%；403个脱贫村产业建设项目1193个已全部启动建设。
陕西省政协副主席、省扶贫办主任王卫华在3月5日召开的全省脱贫攻坚“春季攻势”推进工作视频会议上对安康市早部署，早实施脱贫攻坚春季攻势工作给予充分肯定。
据了解，2018年，安康市要实现镇坪县整县脱贫摘帽和403个贫困村、18万贫困人口脱贫退出目标，年度减贫任务是2017年的三倍。
面对更加艰巨的脱贫攻坚任务，安康市抓早部署，及时启动春季攻势三大行动，取得了阶段性成效。截至2月底，今年脱贫村计划建设通村通组路1906公里，已完成路基1675公里，占任务的88%；已完成路面685公里，占任务的36%；计划建设安全饮水设施441处，已招标325处、开工292处、完工264处，分别占计划任务的74%、66%、60%；计划建设电力保障项目190个，已完成项目复测177个，开工119个，开工率达62.6%；开工易地扶贫搬迁安置点建设282个，开工率99.6%，其中9个县区开工率为100%；403个脱贫村产业建设项目1193个已全部启动建设；计划新扩建农业园区等新型经营主体804个，已启动建设391个；新建标准化茶叶基地1.65万亩，特色林果新增种植面积6.43万亩。28个苏陕扶贫协作毛绒玩具企业与我市8个县区签订了合作协议，1家已投产，产业培训总人数近万人。
编辑： 肖昌希
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