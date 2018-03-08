宝鸡文理学院举行红柯追思会 将建红柯文学研究中心

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）3月7日下午，著名作家红柯追思会在宝鸡文理学院举行，宝鸡市文学界代表及红柯曾经的师长、同事、同学，宝鸡文理学院领导、师生代表参加追思会，共同缅怀、追思这位 “西去的骑手”。记者了解到，宝鸡文理学院将启动红柯文学研究中心建设工作，弘扬红柯文学精神。

作家红柯因心脏病突发于2018年2月24日上午在西安去世，享年56岁。红柯，原名杨宏科。1962年生于宝鸡市岐山县凤鸣镇，1985年从宝鸡师范学院（现宝鸡文理学院）中文系毕业后留校担任院刊编辑，历任新疆伊犁州技工学校讲师，宝鸡文理学院中文系教授，后执教于陕西师范大学。2003年12月被陕西省委、省人民政府授予“陕西省突出贡献专家”称号。生前系中国作协第九届全委会委员、陕西省作家协会副主席。他先后获得首届冯牧文学奖、第二届鲁迅文学奖、第九届庄重文文学奖、首届中国小说学会长篇小说奖等多项大奖，是目前全国最受欢迎的小说家之一。

作为文学陕军第三代公认的旗帜和领军人物，他发表了800多万字的作品，主要作品有“天山-丝绸之路系列”，长篇小说《西去的骑手》《大河》《乌尔禾》《生命树》《喀拉布风暴》等，中短篇小说集《美丽奴羊》《跃马天山》《黄金草原》《太阳发芽》《莫合烟》《额尔齐斯河波浪》等，散文集《手指间的大河》《敬畏苍天》等，作品深受读者喜爱。

记者了解到，为进一步弘扬红柯文学精神，宝鸡文理学院将成立红柯文学研究中心，积极搜集红柯作品及研究资料，规划研究方案，弘扬红柯文学精神。

编辑： 肖昌希