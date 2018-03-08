西安地铁建设巾帼不让须眉，信号女工挑大梁。

西部网讯（记者 贺桐） 这里是正在建设的西安地铁四号线余家寨站，有一群年轻的女工，在女工少见的工地上显得格外抢眼。她们是中铁一局电务公司的女子工班，用柔弱的肩膀，挑起了四号线信号专业施工的大梁，为了市民出行便利，默默奉献着青春芳华。

记者了解到，信号系统主要工程范围包括车站及区间的光电缆敷设、信号设备安装调试等工作，最终实现列车自动运行、自动防护、自动监控等功能。

十多平米的设备房内一片繁忙景象，四排信号机柜整齐排列，机柜里、地面上散落着很多线缆，每排柜子间都有一两个忙碌的女工，她们神情专注，各色的线缆在手上飞舞。

20岁的王竞帆是最早上手这项工序的年轻女工，她感到很自豪，也更加细心和认真。“我在废线上练习了很久，剥线的力度，弧度的大小，次数多了就熟能生巧”。她揉了揉眼睛，用手捋捋线，将线缆根部的套管细心拨转，让上面的编号统一朝上。

接口柜是配线难度最大的机柜，虽说柜内只有三种线缆，数量却达到一千多根，犹如少女凌乱的长发，却要将发丝一根根整理。配线要保证表面平整，波浪状弯曲，美观统一，还要垂直绑扎进宽度不足10公分的侧线架中，每一个扎带的间距要一致，扎带头也小心隐藏到线后。