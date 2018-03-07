灞桥五星地区改造打出"惠民牌" 滞后旧城将变城东新靓点

通过加强拆迁工作宣传，让广大村民群众及时了解拆迁公告、拆迁政策和拆迁进度。（资料图）
西部网讯（记者 彭芬）灞桥区五星地区紧邻西安东三环，地处韩森东路打通工程及半坡文化创意区、东三环经济带核心地段。该地区为连片村庄，治安、消防、食品卫生等均存在问题和隐患。2017年4月，灞桥区全面启动五星地区征拆工作，旨在打造一个集居住、文化、旅游、金融商贸于一体的东城新靓点。
土地征迁千难万难，而灞桥区以人性化征迁感动群众，为民着想确保拆迁户切身利益，仅用三个月就实现房屋补偿协议签订率达80%，跑出了征收拆迁的“灞桥速度”。
工作人员上门为群众解释拆迁政策。（资料图）
变村中旧貌为东城靓点 灞桥使出新办法
据了解，灞桥区五星地区位于纺织集团铁路专用线以西、长乐路以南、咸宁路以北、半引路两侧。该地区由五个小自然村组成，村内总户数1129户。
长期以来，这里基础设施落后，生活环境较差，人员结构混杂，特别是随着西安东三环建成通车、半坡博物馆周边提升改造、韩森东路打通工程等一系列城市提升工程的相继实施，五星地区成为灞桥区东大门户中一个极不相协调的滞后区域。改变这里脏乱差的旧貌、完善城市配套功能是该地区群众共同的期盼。
2017年，灞桥区全面启动东三环周边环境整治及基础设施配套建设（五星地区改造）的征收拆迁工程，拆迁面积约100万平方米，这是灞桥区纺织城地区旧城改造项目中最大的民生工程，涉及拆迁面积之大、人口之多、工作之复杂前所未有。
自启动拆迁工作，灞桥区就成立了以区委书记、区长为总指挥，设9个工作组的指挥机构，每一小组按照区级部门、街道、村组干部和动迁、评估人员配备模式，分区域开展工作。
据红旗街道城改办主任杨欢欢介绍，该项目努力探索并实践政府主导棚户区改造新路子，改造过程坚持无开发商、零利润，采用产权置换安置和货币安置两种方式，群众可自由选择。为助推征收工作进程，项目指挥部还制定了“在规定期限内签订协议并交房，给予被征收户每人（农业户口）3万元、祖遗户每院4万元奖励”等多项奖励政策。
聘请搬家公司免费为拆迁户搬家。（资料图）
阳光拆迁严格施策 以人为本赢民心
征收拆迁工作既是关系百姓安居的民心工作，又是容易滋生矛盾的敏感工作，如何在征收拆迁工作中赢得民心，是政府需要考量的头等大事。
杨欢欢介绍，在五星地区制定拆迁安置政策之初，灞桥区就提出了坚持以人为本、让利于民的指导思想，加强拆迁工作宣传，让广大村民群众及时了解拆迁公告、拆迁政策和拆迁进度，并组织人员将拆迁政策耐心细致解释到位，取得群众思想上的理解和感情上的认同。
凡事多为村民群众着想，赢得村民群众的支持就不再是难事。杨欢欢讲述了这样一个故事：让五星三组李晋玲家一家人顾虑的是门前约60平方的空地，因一直和邻居有争议，便成了突出的矛盾。工作人员为此多次到相关部门查底子、调档案，又不停给双方做工作，经过数十次调解，终于把这片空地的归属落实了，李晋玲一家也从中看到了征迁工作的透明、公开、公正。
而村民郭胜利顾忌的则是今后的生活保障问题，他希望能把住房和养老问题考虑周全些。街村干部对于他的担忧表示充分的理解，并说明了养老问题都有相对应的政策和标准，年后安置楼也要全面动工了，住房和养老都不会有后顾之忧。听到这些，老郭的心慢慢放宽了，他当即表示要是养老和住房有了着落，肯定会全力支持拆迁工作。
在征迁过程中，严格执行改造拆迁相关政策，坚决杜绝补偿标准不一致的情况出现；坚持阳光拆迁，让广大拆迁群众能够对照标准、心知肚明，把签订协议享受奖励政策的群众名单进行公示，接受广大群众监督。
1070户已签订拆迁协议 不畏艰辛做好尾留户工作
2017年7月，西安市旧城片区改造工作现场交流观摩会在灞桥区召开，会上全面交流灞桥区房屋征收及货币化安置工作经验，工作得到了省、市的充分肯定。截至3月7日，五星地区1129户拆迁户中已签订协议1070户，完成比例达94.8% 。
据了解，五星地区改造拆迁截止时间为3月31日，如在此时间前未签订协议并腾房交钥匙，将不能享受多项奖励，经粗略计算，按照货币化安置折算人均将至少损失十多万元。
杨欢欢说，在下一步的工作中，他们将持之以恒做好尾留户的拆迁工作，不怕麻烦，不畏艰辛，让每一户群众明明白白地签协议、交房子、领赔偿。既贴心解决问题，又严格依法行政，助力东三环沿线和五星地区发展，为灞桥区追赶超越和大西安建设增色添彩。
编辑： 肖昌希
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