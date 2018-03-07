宝鸡渭滨区开展“马上就办”效能革命 着力整治三不为

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）3月5日，宝鸡市渭滨区召开2017年度目标责任考核表彰暨2018年重点工作安排大会，当会现场，渭滨区57名党员领导干部因在脱贫攻坚工作中履职不力被点名通报批评，让在场的不少干部“脸红心跳”，这也开启了宝鸡市渭滨区“马上就办”效能革命的行动。
记者了解到，为营造“激情干事、担当负责”的干事环境，引导广大党员干部进一步转作风、提效能、树形象，提高组织力和执行力，宝鸡市渭滨区提出在全区开展“马上就办”效能革命。针对全区干部队伍普遍存在的“自负自满”、“安于现状”“责任意识不强”的实际，将着力整治“不作为、慢作为、乱作为”等突出问题。树立“事不过夜、马上就办”的工作理念和“办就办好”的责任意识，实现干部作风、工作效能、群众满意率、精神面貌明显转变。
为更好地推进“效能革命”，宝鸡市渭滨区采取建立微信工作群、简政放权、再造流程、优化服务、推行效能积分考核，提升工作力度。建立微信群，把全区副科以上领导干部全部纳入工作群，及时发布工作安排、进展动态、问题通报等内容，及时提醒领导点评指示，加速上情下达、下情上报，提高工作时效。跟进交办、反映问题的督查，定期发布有关通报。
结合工作实际，把不该管的事交出去，集中力量把该管的事管好、该服务的服务到位，切实转变政府职能；对行政审批事项、其他行政权力事项和公共服务事项工作流程作根本性的思考和彻底重建，构建“全事项、全过程、各环节”配套协调、优质高效的工作流程体系；加快构建“互联网+政务服务”体系，开展网上咨询互动、网上联审、网上办理，让信息多跑路、让群众少跑腿，让服务效能大提升。
除此之外，还将建立综合性的“马上就办”效能革命考核评价体系，对全区行使公权力的公职人员综合评议。设立“马上就办”专项举报电话，接受社会各界监督，对发现的违纪线索及时立案，问责追责。
编辑： 肖昌希
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