七个窗口两个忙一小时才叫10个号 群众吐槽榆林交警服务效率

榆林交警服务窗口“一边火热朝天一边门可罗雀”。

西部网榆林讯（记者 李明） 7个办事窗口只有2个业务繁忙， 5个窗口资源闲置，近一个小时叫了不到10个号，近日，榆林交警服务窗口的办事效率被群众吐槽。

3月7日，西部网记者陪同榆林的张先生，到榆林市政务服务中心交警支队办事窗口，办理 “驾驶证到期转入换证”业务。

为了实现“最多跑一次”愿望，张先生提前做了功课，电话咨询了办理该业务需要准备的材料，身份证、体检证明、三张白底照片。

当天下午两点开始照相、体检后，张先生四点多，赶到了位于榆阳区文化南路和泰安路交叉口的榆林市政务服务中心。

榆林交警支队服务窗口位于政务中心办事大厅的二楼左侧，共有7个服务窗口。记者发现，七个窗口中只有两个窗口排队，有20位办理业务市民排队等待叫号。在近一个小时的时间里，两个窗口办理业务叫了不到10个号，有排队市民群众开始吐槽办理速度。

记者看到，其他5个窗口都有工作人员值班，但却很少有业务办理，有人问及为何只有2个窗口能办理业务时，被一名戴眼镜的女性工作人员一句“找事”怼了回来。

经记者了解得知，当天榆林交警服务窗口，左侧4个窗口中只有两个窗口在办理具体业务，另外一个工作人员称是收费窗口，还有一个窗口“人去体检了”。其余的3个窗口办理的是“互联网业务”等。

下午五点刚到，还有十多位抽到号的群众，在排队等待叫号，窗口里的工作人员就停止了业务办理，关机下班，离开了政务服务中心。

榆林市效能办的窗口就设在交警窗口正对面，有群众欲前往投诉，却发现工作人员也已经不在岗位。

“本来以为很快的，没想到排了半个多小时的队还是没办成，只能明天早早再来一趟了。” 一位从西安赶回来专程办理驾驶证换证的市民非常无奈。

“明得向公司再请半天假”，另外一位市民也很恼火，明天再来还要重新抽号办理。

记者了解到，因当天办理“驾驶证到期审验换证”等业务的人比较多，其他窗口负责的是车管业务之外的业务，因而导致办事群众集中于个别窗口。

一边是排长队，下班都办不完的业务，而另一边却是服务能力闲置。

有市民建议，相关部门是否能以群众的需求为努力方向，想想办法，更科学设置窗口职能，或者通过“实时调整”优化资源配置，解决市民业务办理需求与资源配置不充分不平衡的矛盾，让办事效率快起来。

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编辑： 高政超