陕西表彰巾帼榜样 117名个人30个集体获表彰

冯力军（右五）、龚晓燕（左六）为2017 “三秦最美家庭”之星颁奖。
表彰结束后，随即召开了“巾帼心向党 建功新时代”主题报告会。
西部网讯（记者 鄢山宇）巾帼心向党，建功新时代。3月7日，陕西省举行纪念“三八”国际妇女节108周年表彰大会暨主题报告会，117名陕西省三八红旗手、30个陕西省三八红旗集体受到表彰。陕西省副省长冯力军，陕西省妇联党组书记、主席龚晓燕出席大会。
会上，龚晓燕向奋战在全省各条战线上的广大妇女和妇女工作者致以节日的问候和良好的祝愿。时代赋予妇联组织更多的责任和义务，社会给予广大女性更多的机遇和舞台。她希望大家将个人梦想融入富民强省的陕西梦、民族复兴的中国梦，积极投身“三秦巾帼脱贫行动”“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”，促进自身发展，共建美好生活。
会上，陕西省妇联授予姚美珍、文锦玲等117人陕西省三八红旗手荣誉称号,授予西安民生百货管理有限公司、渭南市社会福利院等30个单位陕西省三八红旗集体荣誉称号。
表彰结束后，随即召开了“巾帼心向党 建功新时代”主题报告会，党的十九大代表薛莹，陕西省三八红旗集体、秦始皇博物院社教部、全国道德模范呼秀珍，全省优秀第一书记张文妮，陕西省优秀巾帼志愿者文锦玲，三秦最美家庭之星石志光家庭等分别做了主题报告，分享了她们的故事。
“秦女子之声”网上妇联信息服务平台也在当天开通，网上妇联信息服务平台的开通上线，打通了妇联工作的“最后一公里”，标志着省妇联工作全面进入新媒体时代。
编辑： 钟莹
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