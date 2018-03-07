6日16条留言有回复 物业工作人员谩骂业主被辞退

3月6日，16条网友留言有回复。
西部网讯 曲江海德堡物业工作人员谩骂业主、蒲城县岳庄村老是夜间停水、建议西安239路在金昆家具站停靠……3月6日, 曲江新区互联网信息办公室、西安市公交总公司等8个党政相关单位回复了16条西部网网友留言。
小区物业工作人员谩骂威胁业主
曲江新区：涉事员工已被辞退
3月1日，网友“海德堡垃圾管理太混乱”反映，2月26日中午，我从海德堡小区南门车库负一层驶出，当时我已驶至自动挡杆处，一垃圾清运人员拉着两个垃圾桶从库房里出来，因自动挡杆已抬起，怕被自动落下的挡杆砸到车顶，我赶紧鸣笛示意，但垃圾清运人员不予理睬，仍然不紧不慢地走在车辆通过的狭窄出口通道中间。这样的情况遇到不止一次，物业垃圾清运时间非常不合理，我当时给物业打电话投诉，没想到垃圾清运人员开始对我进行谩骂和人格侮辱，并作出威胁人身安全的动作。
曲江新区互联网信息办公室回复：经曲江新区房地局协调，物业公司工作人员于3月2日上午登门拜访业主，并当面致歉，垃圾清运单位已将涉事人员辞退。曲江新区房地局已督促物业公司加强管理，更好的为业主服务。
经曲江新区房地局协调，物业公司表示已与垃圾清运单位协商，适当调整垃圾清运时间。
建议239路公交增设金昆家具站点
西安公交总公司:待批复后立即设站
1月31日，网友“笨笨”反映：我住在长安南路启航029社区，每天需要乘坐239路公交车出行，但239不在金昆家具站点停靠，每天都要先走到三森站乘车，给出行带来很多不便。希望交通部门能尽快解决老百姓出行难题！
西安市公交总公司回复： 239路“金昆家具”站点位于线路途经的长安南路路段的（航天大道西口与三森国际家居之间）。路西侧新开辟道路：清凉寺北路，周边社区“启航029”小区、龙门补习学校等。
经过现场勘查，我司认为“金昆家具”具有设站条件，我司已按照线路增加站点程序，积极上报相关部门，待批复后立即设站。
蒲城县岳庄村夜间为啥老停水？
蒲城水务局：供水管网改造预计5月完工
2月26日，网友匿名反映：渭南市蒲城县荆姚镇岳庄村，每天晚上都要停水，都几年了，很不方便，希望领导解决。
蒲城县水务局回复：蒲城县荆姚镇岳庄村属陕西省水务集团蒲城分公司供水范围，按照公司供水三级管理（公司-乡镇-村组）体制，岳庄村属荆姚镇行水员管理。
经调查，供水公司至岳庄村供水正常，出现晚上停水的原因主要是该村巷由于管道年久老化，多处出现漏水现象。为保障群众的正常生活用水需求，杜绝不必要的浪费，乡管水员实行定时供水方式(白天供应，晚上停水)。
该村供水管网改造工程计划于3月份动工，但因村委会正在进行换届工作而耽误，在经镇政府协商后，决定待换届工作结束后立即开工建设，预计5月底之前全部完工，完工后将恢复24小时供水。
西安269路公交斑马线不让行人
西安公交总公司:驾驶员被处罚200元
3月1日，网友“李”反映：3月1日早6点47分，城东堡子村转盘处，一辆牌照为陕A1850X的269路公交车急速通过斑马线，差点撞到过马路的多个行人。此处无红绿灯，车辆繁多，该车司机无视车让人新规，望有关部门积极调查，严肃处理。
西安市公交总公司回复： 根据市民提供信息落实车辆为司自编8-151184号车，通过查看车载视频监控并结合与驾驶员的谈话，事发时天未亮，途经斑马线路段没有路灯，未发现路边斑马线上站立一名行人，未采取停车让行。当班驾驶员行驶过程中安全意识淡薄，未按照公司要求遇斑马线时执行“5321”提前减速，文明礼让斑马线上的行人。
按照公司安全行车规定对当事驾驶员立即启动红色安全预警，对驾驶员进行专项安全面对面谈话教育，并要求其写出深刻检查张贴站点；经济处罚200元，扣罚班组长奖励200元，扣罚本月个人全部安全服务奖励500元，取消本月个人星级评定资格；要求驾驶员在职工月度安全服务培训会中做深刻检查；对所在班组成员人均扣罚安全奖励50元。（编辑 周到）
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编辑： 沈晓芳
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