政务服务中心建设运行有了规范 陕西发布首批政务服务地方标准

在3月7日举行的新闻发布会上，全省首批政务服务系列地方标准正式发布。
西部网讯（记者 彭芬）今天（3月7日），陕西省质监局联合省审改办、省政务公开办、省电子政务办、省信息中心、省社科院召开陕西省政务服务系列地方标准新闻发布会，共同发布《政务服务中心建设规范》等7项全省首批政务服务系列地方标准。
首批政务服务地方标准发布 含三大类共7项
此次发布实施的政务服务地方标准共分为行政许可、政务服务中心以及互联网政务服务平台等三个大类，涉及7项标准。
其中《政务服务中心建设规范》（DB61/T 1121-2018），重点解决政务服务中心硬件建设的问题，主要在规划设计、功能布局、设施设备、标识标牌、互联网政务服务平台等方面提出了具体要求。
《政务服务中心运行规范》（DB61/T 1122-2018），重点解决政务服务中心内部管理和外部服务的问题，主要包括基本要求、服务模式、机构设置、人员管理、服务事项、服务要求、运行保障和监督评价等内容，对政务服务中心运行、服务、管理、考核等各环节均提出了明确的评价指标，其中还对服务礼节和行为进行了量化规范，力求科学清晰、通俗易懂、能够指导具体工作。
《行政许可事项办事指南编制规范》（DB61/T 1124-2018），重点解决指南编制不规范、要素内容不齐全、“办事指南不解难”无法及时有效服务群众等问题，主要以受理、审核、审批、办结、送达五个环节为框架，通过流程梳理，提炼出29项要素内容，并对办事指南编排格式作出了明确规范。
先试点后推开 年底前全面实施标准化
据悉，此次发布的全省政务服务系列地方标准从立项到制定发布历时近一年，由省质监局会同省审改办、省政务公开办、省电子政务办、省信息中心、省社科院、省标准化院等单位共同完成。
制定过程中，坚持以建设服务型政府，推动政务服务实现高质量发展为目标，围绕全省“放管服”工作要求和“质量提升”行动部署安排，坚持问题导向，紧扣薄弱环节，将“统一、简化、协调、优化”的标准化原理与全省政务服务工作融合，依据法律法规要求，在充分参考省内外先进经验做法的基础上，通过调研走访、专家论证、多方征求意见、集中审定等程序，切实确保了标准的科学性和可行性。
省质监局副局长高阳要求，按照“先试点、后推开”的思路，从今年3月份开始，省直各相关部门共同开展“全省政务服务标准化试点”工作；8月底前，组织对试点单位建设情况进行评估；年底前，在总结试点经验的基础上，全面实施政务服务标准化工作。
管理同源服务同质数据共享 优化营商环境
省政务公开办主任谢泱表示，目前我省各地市都已建成了市级政务服务中心，在全省106个县（区）和西咸新区下设的5个新城中，有105个县（区、新城）建立了统一的实体政务服务中心，覆盖率达到94.6%（全国平均水平94.3%）。
在加强实体大厅建设的同时，同步建设网上服务平台。目前，一期工程顺利完成，省级互联网政务服务平台已上线试运行。现已有27个省级部门的198个行政审批事项通过省级平台开展网上服务。
谢泱强调，当前全省政务服务工作需要重点解决事项管理同源、现场服务同质、信息数据共享三个问题。他要求各政务服务部门要优化再造政务服务，融合升级政务服务平台渠道，夯实线上政务服务支撑基础，将标准落地作为优化营商环境的重点工作。
编辑： 高政超
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