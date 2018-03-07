陕西省两名残疾人运动员将首秀冬残奥会

西部网讯（记者 鄢山宇）2018年平昌冬季残奥会3月9日将拉开帷幕。3月7日，记者从省残联了解到，我省残疾人运动员金亚维、南雨雨随中国体育代表团出征，并分别在越野滑雪和冬季两项上向奖牌发起有力冲击。

今年27岁的金亚维和31岁的南雨雨，分别是咸阳市礼泉县和商洛市商州区人。为全力配合中国残联《冬季残奥项目振兴计划》，大力推动我省残疾人体育冬季项目的发展，从事轮椅竞速训练的金亚维、南雨雨被国家队选中，从而改练越野滑雪。

从2015年10月起，二人便在黑龙江国家残疾人滑雪基地开始了集训，并多次参加过国内、国际残疾人大型体育赛事，在2016年2月韩国平昌举行的残疾人越野滑雪亚洲杯比赛中，分别取得第五和第六的好成绩，填补了我省残疾人体育冬季运动项目的空白。在2017年12月加拿大北欧滑雪世界杯女子坐式越野滑雪长距离（12公里）比赛中，金亚维获得铜牌，成为我省残疾人冬季项目的最好成绩。在今年2月刚刚结束的德国国际残奥委员会（ＩＰＣ）世界越野滑雪锦标赛上，金亚维再获女子中距离和长距离两项比赛的第六名。

据悉，本届冬季残奥会将于3月9日至18日在韩国平昌举行，设视力残疾、肢体残疾两个残疾类别，共有高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冬季两项、轮椅冰壶、残奥冰球等6个大项，共设80个小项。我国有26人取得参赛资格，将参加高山滑雪、单板滑雪、越野滑雪、冬季两项和轮椅冰壶5个大项、30个小项的比赛。金亚维和南雨雨均是首次参加。

人物介绍:

金亚维: 1991年出生，咸阳市礼泉县人。一岁3个月时，一场高烧使她无法正常行走。2009年，加入陕西省轮椅竞速运动队。入队后, 金亚维凭借顽强毅力和刻苦训练，2013年4月代表陕西队参加在福州举行的全国残疾人田径锦标赛，获得女子竞速轮椅T53级100米和200米两个冠军。同年9月代表国家队出征荷兰世界轮椅和截肢者运动会，勇夺100米、200米、400米女子轮椅竞速项目等3块金牌。在2014年10月仁川亚洲残疾人运动会上获女子田径T54级轮椅竞速200米、400米、800米三个项目的银牌。2015年10月从田径项目转项从事冬季运动项目，分别获得2016年平昌残疾人越野滑雪亚洲杯第五名、2017年加拿大北欧滑雪世界杯雪女子坐式越野滑雪长距离（12公里）比赛铜牌、2018年德国国际残奥委员会（ＩＰＣ）世界越野滑雪锦标赛女子中距离和长距离两个项目的第六名。

南雨雨：1988年12月出生，商洛市商州区人，2004年开始轮椅竞速训练，曾在第七、第八全国残疾人运动会上获得过前三名，入选过残疾人国家田径队并参加远南运动会（2010年更名为亚洲残疾人运动会）。在2015年第九届全国残疾人运动会上上获得轮椅竞速银牌。随后被选入冬季项目越野滑雪国家队集训至今。在2016年平昌残疾人越野滑雪亚洲杯比赛中获得第六名。

编辑： 钟莹