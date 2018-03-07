马中平:不忘初心凝聚各族各界正能量 牢记使命展示政协委员新作为
时间：2018-03-07 09:44:31
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李媛
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马中平:不忘初心凝聚各族各界正能量 牢记使命展示政协委员新作为
3月6日，全国政协委员、全国政协外事委员会副主任马中平在讨论政府工作报告时指出，面向新时代，开启新征程，人民政协要为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利凝心聚力、尽智建言。
西部网讯（特派北京记者 李媛）3月6日，全国政协委员、全国政协外事委员会副主任马中平在讨论政府工作报告时指出，面向新时代，开启新征程，人民政协要为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利凝心聚力、尽智建言。
马中平说，李克强总理所作的政府工作报告，把握时代特征，顺应人民期待，通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻体现党的十九大作出的重大政治论断和决策部署，是一个思路清晰、目标明确、重点突出，既有理论高度又有情感温度的好报告。
马中平说，要把握高质量发展的要求，聚焦中央重大战略部署、聚焦改革领域突出问题、聚焦群众关切热点难点，精准建言出实招，集合众智克难关，将人民对美好生活的向往，化作参政议政的生动实践，化作脚踏实地的务实行动，努力为实现人民群众期待贡献更多智慧和力量。
马中平表示，要始终紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，提高政治站位，加强理论学习，激发进取精神，认真履行职责，以实实在在的行动传递正能量、发出好声音、展示新作为。
编辑：
钟莹
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文化以西安、咸阳、安康为代表，陕西通过魅力独特的“陕味新年”，让广大群众在新春佳节之际享受到了丰盛的传统文化大餐。02-27
文化农历狗年春节，陕西西安等地用多场庙会、社火、灯展等中华传统民俗文化活动，引燃浓浓年味，并在多场活动中注入新元素。02-26
文化截至2017年末，国家统计局标识的我省规模以上文化企业数量达到999家，比上年同期增加189家，同比增长23.3%。02-24
文化用极具西安地域特色的秦腔艺术，让广大市民和游客过好西安年。02-23
文化我省充分发掘和用好文化资源，强化文化担当，坚定文化自信，繁荣文化事业、发展文化产业。02-23
文化专家指出，培养公众对历史文物的敬畏之心需要几代人的努力和教育的支撑，是一个漫长的过程。02-20
三农而农村的地谁来种、怎么种的问题，要靠培养新型职业农民，把科技、机械、现代因素融入进去，发展现代农业来解决。03-06
三农提高政治站位，下足“绣花”功夫，扎扎实实做好工作，提高脱贫质量，坚决打好精准脱贫攻坚战，努力建设好幸福美丽乡村。03-06
三农今天你走进超市就会发现，一样农产品若是进口的，是有机的，是生产全过程可追溯的，就格外畅销，定价也会更高。03-06
三农三大攻坚战，都是难啃的硬骨头，也是必须完成的硬任务。如何打好三大攻坚战，成为今年全国两会代表委员们热议的话题。03-06
三农农业部提出力争到2020年主要农作物化肥使用量、农药使用总量实现零增长。目前，我国农药使用量已经连续3年负增长。03-06
三农种植品类更新换代提速，技术领衔农业生产，透着农业供给侧结构性改革气息的“农科城”春耕，启示着我国未来农业生产的新图景。03-06
三农来自延安市延川县文安驿镇梁家河村的我省代表巩保雄在“代表通道”分享了家乡的喜人变化，传递了乡亲们的心声。03-06
三农渭北高效节水灌溉工程是渭北水乡建设的重要工程，是缓解水资源矛盾、保障安全饮水、发展节水灌溉的必然需求。03-06
三农日前，农业部公布全国第二批122个基本实现主要农作物生产全程机械化示范县名单，我省靖边县、武功县榜上有名。03-06
三农2018中国（杨凌）品牌农业创新峰会也将亮相本届交易会，届时将有众多专家大咖为你一一讲述如何做好农业品牌。03-05
三农这位十年前大学毕业的小伙子，曾在西安一家影院工作，每次回家村上的变化都让他感到兴奋，最终毅然回到家乡谋发展。03-06
三农张桃林3日下午在“委员通道”接受采访时说，要对农产品质量安全问题坚持“零容忍”，将从三方面入手解决产地环境和农产品质量安全。03-05
旅游近日，广东公示了2017年度休闲农业与乡村旅游示范镇示范点候选名单。其中，中山市5处景区、景点入选候选名单。03-07
旅游3月6日，乌鲁木齐市30余位市民来到乌鲁木齐地铁一号线北京路标段，参观地铁建设进度。03-07
旅游这是布达拉宫广场上的一群鸽子（3月4日摄）。 随着天气逐渐转暖，西藏拉萨万物复苏，春意渐浓。新华社记者 觉果 摄03-07
旅游往年一直是湖南长沙市民们赏油菜花胜地的湖南农业大学“耘园”油菜花田，却宣布从今年3月3日起，正式实行封闭管理。03-07
旅游综合境内外排行榜发现，3月的境内目的地涨幅明显高于境外目的地涨幅。春游正当时，各地赏花攻略出炉。03-07
旅游3月错峰游，旅行体验更好，价格更低廉。准备3月出行的旅客可以前往这些目的地，感受3月的独特风光。03-07
旅游2018戊戌年铜川药王山庙会，将在药王乡里将为大家呈现一场，最中国、最正宗、最有味、最梦幻、最幸福的新春盛宴。03-06
旅游3月4日，游客在湖南省衡阳县库宗桥镇的油菜花海里游玩。近日，衡阳县大面积油菜花绽放，吸引游客前往赏花休闲03-06
旅游继英国、韩国、澳大利亚、日本等国收取“出境税”后，新加坡也出台了新的离境政策。03-06
旅游去年，北京青年报曾发《携程等购票平台被曝帮你消费》等系列报道，报道发出后，携程方面表示携程机票产品紧急整改。03-06
旅游3月5日，红嘴鸥等待佩戴脚环并抽血化验。昆明市濒危动植物收容拯救中心工作人员来到滇池边，为来昆明越冬的红嘴鸥开展环志调查工作。03-06
旅游3月5日上午，十三届全国人大一次会议开幕，国务院总理李克强作政府工作报告（以下简称“报告”）。03-06
美食先将当归用温水浸泡片刻，加水200克，先煎浓汁100克，去渣取汁，与粳米、红枣和白糖一同加水适量，煮至粥成。03-07
美食由于烹饪的方法不一样，因此鸡蛋在烹饪的过程中会产生不同含量的糖化蛋白。03-07
美食人体摄铅过多，还会直接破坏神经细胞内遗传物质脱氧核糖核酸的功能，不仅易使人患痴呆症，而且还会使人脸色。03-07
美食毛豆、花生、啤酒，这种搭配方法卵磷脂的含量极高，而卵磷脂进入胃肠道后被分解成胆碱，迅速经小肠黏膜吸收进入血液再入脑。03-07
美食“虫草花”也叫蛹虫草或蛹草，俗名不老草。03-07
美食长相决定命运的第一步，那些做得丑粑粑的菜，第一步都迈不出去。做菜不仅要好吃，也要好看，不要发黄发黑发紫，怎么做到呢？03-07
美食熬糊辣汤是西安回民的绝活，似乎没有外传，几乎卖糊辣汤的店都会有清真的牌子，而往往一些回民的泡馍馆早上也会客串卖糊辣汤。03-06
美食夏天，很多小伙伴都喜欢喝点冰啤酒。啤酒也算是营养丰富啦，素有“液体面包”、“液体蛋白质”、“液体维生素”等美称。03-06
美食一份墨西哥卷饼，金黄的卷饼中包裹着丰富新鲜的食材，一口咬下去，品尝所有食材伴着美味的酱料混合在一起的味道。03-06
美食食物中毒讲的一般是食物清洗不干净产生毒性，又或者是食物混搭滋生毒性物质，导致中毒。03-06
美食初春时节，正是黄花鱼大量上市的季节。此时起捕的黄花鱼被称作“报春黄鱼”。03-06
美食这些早餐做起来都超级简单！上班的日子，大家可以尝试着做做，记得好好吃早餐哦！03-06
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些健康生活的小窍门，也许就可以让生活难题迎刃而解了。03-07
健康研究人员说，这一结果综合考虑研究对象的年龄、种族和身高体重指数等因素。03-07
健康在不同领域，中西医各自有一些擅长的疗法。掌握了其中的规律，在选择中西医的问题上，可以更加方便。03-07
健康吸烟太多还损害腰椎，它会提升下背痛和腰椎管狭窄症几率，甚至让人不得不接受手术治疗。03-07
健康玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。03-06
健康新父母都希望给孩子最好的，生怕孩子输在起跑线上，于是越来越多的新父母开始给新生儿吃各种保健食品。03-06
健康痛风有“帝王病”之称，和饮食有着密不可分的关系。高蛋白饮食、饮酒成为引起痛风越来越重要的原因。03-06
健康得了节后综合征有得治吗？有!陈惠清说，有六大应对之法。03-06
健康在我们接诊病例中，发现大量家长对孩子的听力障碍存在认识误区。03-05
健康生气时还伴随着哪些不利健康的因素产生？看了下面的介绍，你就会开心每一天。03-05
健康对于中老年人来说，常见的原因有：年老体弱、肥胖或运动过少所造成的肌力下降。03-05
健康益生菌系一种对动物有益的细菌，它们可直接作为食品添加剂服用，以维持肠道菌群的平衡。03-05
教育国学大师钱穆曾说，读诗不是为了成为诗人或文学家，而是学会欣赏，通过欣赏接触到更高级的人生，获得一生中无穷的慰藉。03-07
教育父母经常说“你还小，爸妈先给你存着”，听着合情合理，可是这钱存着存着有时就消失不见了。那父母是否有权使用孩子的压岁钱？03-07
教育最高人民检察院6日印发全面加强未成年人国家司法救助工作意见，根据意见，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助。03-07
教育过去5年来，像周南海一样，许多人悄然发现，更多的孩子能进入公益普惠幼儿园学习了，更多的学前教育专业毕业生得以到公益普惠幼儿园工作了。03-07
教育对于万千中国家庭来说，学生减负确实是个“老大难”问题，甚至被视作“教育天空上屡驱不散的雾霾”。03-06
教育这样的作业给我来一打”、“带给人一种云淡风轻的美好”、“时光易逝，请君珍惜”等都是作业点评中的金句。03-06
教育2018年3月5日上午，陕西新东方烹饪学校迎来了2018年春季就业双选会。校企合作强强联手,莘莘学子扬帆起航。03-05
教育现在小学放学时间越来越早，有小学下午三点半就放学，这个时间对于家长来说接送孩子可以说是一大难题。03-05
教育时隔近十年，在汶川地震中从废墟中背出两名同学的“地震小英雄”林浩再次引起了大家的关注。03-05
教育作为天津大学管理与经济学部副主任、天津大学国际工程管理学院院长，他正在带领团队做几个重要课题，就连大年初一也是在办公室里度过的。03-05
教育经过5年等待，安徽省安庆市岳西县斗水村3200亩薄壳山核桃已普遍挂果。早期试验基地里的山核桃已成熟，年底采摘结束后就进入储岳峰的合作公司加工03-05
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产从事软体家具销售的张女士介绍，选购软床时不管什么材质，床体形状最好规规矩矩，不要标新立异。03-05
房产
Alki在1981年成立于法国的一个小村庄中，它传统又现代，没有多余的装饰，质朴中透着简洁可爱的欢乐气息。03-05
房产太氧谷2018开年新品，在展现极致欧式优雅的同时，融合东西方元素，加入现代的美学思潮，倡导“雅奢”精致典雅新风尚，以轻奢优雅定义现代人的生活。03-02
房产本期，我们本着关爱单身人士的初衷，搜集了几套单身人士的家装设计方案，看看他们有滋有味的生活空间。03-02
房产岁末年初，回望过去，有欢乐、有争吵、有幸福、有矛盾， 那些与我们居家生活息息相关的空间体系，正被重新梳理。03-02
房产对于很多家庭来说，暗厨、暗卫成了顺理成章的“牺牲”选择。其实，放弃对明厨、明卫的执念，不但省钱，而且也可能买到地段和配套更好的房子。03-01
房产房屋装修花费不小，但很多过来人都会发现，如果在装修前不提前做好功课，装修过程中和入住后常会发生很多糟心的事。03-01
房产沉淀数百年历史的欧洲顶级家居品牌，已超越了家具形式与功能的简单叠合，是拥有自身灵魂与质感的艺术品，如何将这些融入到现代居室的每一个角落？03-01
房产圆角桌、淋浴座椅、多功能浴凳、手推车……这些看似不起眼的小物件儿，却能为老年人的生活提供大便利。02-28
房产对于大部分装修业主而言，最主要的装修诉求就是想尽可能地将现有空间利用起来，市场上哪些品牌可以提供这样的家具？其隐藏的方式到底有多巧妙？02-28
房产
国家质量监督检验检疫总局日前公布2017年第3批儿童家具产品质量国家监督抽查结果，不合格产品检出率为30%。02-28
房产发挥景观大楼的优势，保留一个休闲观景区，放置双人沙发、茶几，并满足小家庭的收纳机能性。02-27
汽车
中国电动汽车初创公司SF Motors目前已在加州和密歇根道路上测试其自动驾驶汽车，并将于本月推出其首款汽车。03-07
汽车
在2018日内瓦车展上，奔驰发布了新款奔驰C级三厢版和旅行版轿车，Coupe和敞篷车型则会在4月份的纽约车展随后亮相。03-07
汽车
充电型汽车越来越受欢迎，Smart在日内瓦车展开幕之际发布了EQ电动系列的首批量产车型——EQ fortwo与EQ forfour，此次发布的是两款车的‘nightsky’特别版。03-07
汽车谍照显示，新车外观相比现款车型发生了脱胎换骨的变化。官方表示，该车车身尺寸将全面增加，并将于今年下半年正式上市。03-07
汽车
据英国媒体3月1日报道，大众ID系列Vizzion电动豪华轿车官图发布，即将亮相日内瓦车展。ID Vizzion作为电动概念车系列的新作，主打无人驾驶功能。03-07
汽车
据外媒2月28日报道，全新一代起亚K900旗舰轿车的预告图发布，在外观与内饰方面进行重新设计 ，并于2018年下半年正式发布。03-06
汽车
法国汽车制造商标致雪铁龙(PSA)周四发布的财报显示， 虽然新收购的欧宝品牌亏损，但PSA集团2017年销量、利润和营业利润率均创纪录。03-06
汽车
日前，我们从相关渠道获悉，全新一代奥迪A8L预计于4月8日在国内上市，向奔驰S级以及宝马7系发起新的冲击。03-06
汽车
据外媒3月2日报道，随着豪华汽车制造商争相“绿色化”，捷豹汽车近日公布了其首款纯电动SUV的量产版本I-Pace。该车将在下周开幕的日内瓦车展上首发亮相。03-06
汽车
近日，华晨宝马旗下全新换代X3官图发布，该车将在今年年内上市，并有望于4月北京车展上正式亮相。03-06
汽车
“今年1月，汽车市场呈现预期中的开门红走势，这也给全年的汽车销售市场注入了一针强心剂。”近日，在全国乘用车市场信息联席会月度会议上，乘联会秘书长崔东树表达了对中国汽车市场的信心。03-06
汽车
全新2018款奥迪A6官图正式发布，新车将于3月的日内瓦车展正式亮相。03-05