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马中平:不忘初心凝聚各族各界正能量 牢记使命展示政协委员新作为

时间：2018-03-07 09:44:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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马中平:不忘初心凝聚各族各界正能量 牢记使命展示政协委员新作为

3月6日，全国政协委员、全国政协外事委员会副主任马中平在讨论政府工作报告时指出，面向新时代，开启新征程，人民政协要为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利凝心聚力、尽智建言。

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月6日，全国政协委员、全国政协外事委员会副主任马中平在讨论政府工作报告时指出，面向新时代，开启新征程，人民政协要为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利凝心聚力、尽智建言。

马中平说，李克强总理所作的政府工作报告，把握时代特征，顺应人民期待，通篇贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻体现党的十九大作出的重大政治论断和决策部署，是一个思路清晰、目标明确、重点突出，既有理论高度又有情感温度的好报告。

马中平说，要把握高质量发展的要求，聚焦中央重大战略部署、聚焦改革领域突出问题、聚焦群众关切热点难点，精准建言出实招，集合众智克难关，将人民对美好生活的向往，化作参政议政的生动实践，化作脚踏实地的务实行动，努力为实现人民群众期待贡献更多智慧和力量。

马中平表示，要始终紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，提高政治站位，加强理论学习，激发进取精神，认真履行职责，以实实在在的行动传递正能量、发出好声音、展示新作为。

编辑： 钟莹

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