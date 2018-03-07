巩富文呼吁对快递包装袋执行"限塑令" 明确监管职责

全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文接受记者采访
西部网讯（特派北京记者 李媛）“当前迫切需要在制度上完善细化‘限塑令’，在实践层面上增强其执行力、强制力。”今年两会上，全国政协委员、陕西省高级人民法院副院长巩富文在提案里呼吁，遏制“白色污染”应建立起以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的治理体系，发挥全社会合力解决好限塑问题。
“限塑令”缺乏足够的配套制度和奖惩
2007年12月31日，《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》发布，简称为“限塑令”。巩富文调研发现，“限塑令”缺乏足够的配套制度和惩罚手段，对减少生产和使用者缺少相应的奖励。
巩富文分析，“限塑令”根据当时消费领域包装制品的情况，仅仅针对塑料购物袋进行限制。近年来，随着电商、快递、外卖等行业发展，我国消费形态发生重大变化，塑料餐盒、塑料胶带、塑料包装袋的消耗量迅速上升。这些行业产生的"塑料垃圾"激增，在部分地方甚至已经超过超市、商场、集贸市场等传统商品零售市场塑料购物袋的使用量。
“解决新行业产生‘塑料垃圾'过多过滥问题已刻不容缓，应尽快将快递包装袋、塑料餐盒等纳入“限塑令”的限制范围，防止造成监管盲区。”巩富文说。
委员建议明确监管部门职责 执法不力要依法追究责任
各职能部门监管缺位，是导致“限塑令”没有有效落实的重要原因之一。巩富文建议，应进一步明确生产、销售、使用各环节相关部门的监管职责。
环保、质监、工商等部门必须在塑料袋生产的审批、监控、执法环节中出狠招、抓落实，不让违规产品流入市场；质检部门应当对生产不符合环保标准塑料袋的行为进行监管；工商部门、环保部门要对违规销售、商品零售场所使用超薄塑料购物袋行为进行查处。
各部门要各司其职、各负其责，对于执法不力，行政不作为的，要依法追究责任。同时，各职能部门应当积极配合，通过联合执法的方式，加强监管的连续性和力度。
建立政府、企业、社会组织和公众共同参与的治理体系
巩富文提出，可通过政府补贴，在超市等地对使用环保袋的消费者给予一定奖励，这样可能会鼓励更多人养成随身携“袋”的好习惯。同时，未来的限塑，应当建立起一个从塑料袋生产、销售到回收的完整生态链，而不仅仅是在消费端加收费用。
巩富文建议，相关政府职能部门应当对企业、社会组织参与社会治理持开放、鼓励的态度，建立起以政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的治理体系，发挥全社会合力解决好限塑问题，共同推进遏制“白色污染”。
编辑： 钟莹
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