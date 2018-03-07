​两会观点|“一带一路”建设 陕西要“走出去”更要“融进去”

全国人大代表、西安工程大学校长高岭接受记者访问。
全国政协委员、陕西建工集团有限公司董事长张义光接受记者访问。
西部网讯（特派北京记者 陈嘉伟 赵昊 刘望）李克强总理在今年的政府工作报告中提到，2018年中国将推进“一带一路”国际合作，坚持共商共建共享，落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果。
对此，全国人大代表、西安工程大学校长高岭和全国政协委员、陕西建工集团有限公司董事长张义光认为，“一带一路”建设，不仅要“走出去”更要“融进去”。
张义光建议，“陕西应创造良好的营商环境使更多的‘一带一路’沿线国家融入到我们陕西来。
“一带一路”建设为陕西带来巨大机遇
陕西建工集团有限公司作为陕西“走出去”企业的代表，张义光表示随着“一带一路”倡议的提出，陕西建工集团的海外项目正以每年20%的增速发展，“这样的增长速度在过去是没有的，我认为‘一带一路'已经由倡议变成了现实。”张义光说。
而高岭则关注到，陕西进出口总值增长的情况，“我研究了2005年到2017年陕西进出口总值增速的数据，2013年之前陕西增速大多都排在全国20名左右。而2013年以后陕西都排在前5位。”
高岭认为，“一带一路”建设应该文化先行，而陕西高校众多，在文化交流和政策研究上陕西可以贡献很多力量。
“走出去”+“引进来” 有机融入“一带一路”
今后的“一带一路”建设中，拥有独特区位优势的陕西，如何抓住这一重大发展机遇?
高岭认为，“一带一路”建设应该文化先行，而陕西高校众多，在文化交流和政策研究上陕西可以贡献很多力量。“进行文化交流，有利于理解当地的习俗、观念和习惯，这些前期工作，会让‘走出去'的企业更能融入当地环境。”
张义光建议，“陕西应创造良好的营商环境使更多的‘一带一路'沿线国家融入到我们陕西来。主动沟通，为想要‘走进来'的国家和企业解决一些工作、生活中的实际问题，比如在中国投资，有哪些项目可以做有哪些项目不能做，让外国企业也少走一些弯路。”张义光说。
“不管是‘走出去'还是‘引进来'，我们和他们一起‘融进去'，实现合作共赢。”张义光说。
编辑： 钟莹
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