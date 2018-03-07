韩勇:在新时代展现新作为 为追赶超越贡献政协力量

西部网讯（特派北京记者 李媛）3月6日，全国政协委员、省政协主席韩勇在讨论政府工作报告时指出，政府工作报告全面贯彻党的十九大精神，回顾过去五年，既肯定成绩又指出问题；规划未来五年，既符合实际又催人奋进；开局之年工作安排既目标明确又实事求是，是一个把握方向、明确任务、科学布局、鼓舞干劲的好报告，我完全赞同和拥护。
韩勇指出，过去5年，是我国发展进程中极不平凡的5年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民砥砺前行，推动了我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革。李克强总理所作的政府工作报告，通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握了新时代这个我国发展新的历史方位，突出了我国经济转向高质量发展阶段的特点，彰显了坚持以人民为中心的发展思想。政府工作报告明确提出了今年各项工作的预期目标和重点任务，作为政协组织，要充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，在新时代展现政协新作为，为陕西追赶超越贡献力量。
编辑： 钟莹
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