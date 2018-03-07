西部网讯（特派北京记者 李媛）2018年的政府工作报告里提到要"着力解决中小学生课外负担重"。如何减轻孩子们的学习负担？记者采访了多位出席全国“两会”的住陕全国政协委员。他们认为，学生学习负担重是全国性难题，需要合理分配优质教育资源，高校培养目标区分，来破解教育资源不均衡等难题。

刘三阳：推动现有优质教育资源的辐射和推广

全国政协十三届一次会议首场新闻发布会上，发言人王国庆用一首耳熟能详的儿歌《让我们荡起双桨》，谈到了孩子课业负担重的问题。全国政协委员、西安电子科技大学数学与统计学院院长刘三阳也长期关注中小学生课业负担重的问题，这么多年过去了，这个问题不但没有缓解，反而愈演愈烈。学生的书包由过去的“单肩背”变成了“双肩背”，又由“双肩背”变成了“拉杆箱”。

究其根源，刘三阳认为，一个重要原因是基础教育阶段的优质教育资源短缺。“优质教育资源少，大家都想争抢，所以需要解决优质教育资源不充分不平衡的问题。我这次就提交了这方面的提案。”

刘三阳建议，推动现有优质教育资源的辐射和推广，支持强校结对帮扶或者接管薄弱学校、强校开办分校，特别要向县乡学校辐射推广优质资源。“政府加大投入，像对待精准扶贫一样扶持、支持中小学教育。”