雷温芳：渭北节水灌溉工程应列入国家PPP项目
西部网讯（特派北京记者 秦振）3月6日下午，在接受西部网、陕西头条记者采访时，全国人大代表、合阳县黑池镇五丰社区党总支书记雷温芳建议，将渭北高效节水灌溉工程列入国家PPP项目实施。
雷温芳告诉记者，渭北高效节水灌溉工程充分利用东雷一期抽黄工程的水源，通过铺设主干管、渠引水进城，经合阳湖调蓄沉淀，如果建成可保障渭北地区25万人饮水安全。
在雷温芳看来，渭北高效节水灌溉工程既可保障群众的饮水安全，还能解决群众灌溉需求，也可以直接带动贫困人口通过发展产业脱贫致富，同时对于美化环境，改善局部气候有积极作用，可以带来良好的生态效益。
“渭北高效节水灌溉工程总投资15亿元，投资量大、涉及区域广、惠及群众多，建议列入国家PPP项目实施。”雷温芳说。
编辑： 钟莹
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