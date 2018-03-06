西安一住户厨房莫名起火 疑似美的净水器是"元凶"

清晨厨房起火，净水器成元凶？

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）正月初三，很多人还沉浸在过年的喜悦气氛中时，西安建章路长庆和兴园小区业主于女士却和家人经历了一次“惊魂一刻”。

尽管事隔多天，但于女士家的厨房，依然弥漫着一股烟味。于女士：“2月28号清晨六点多，我老公起来上卫生间的时候，先是听见噼里啪啦的响声，同时看到厨房里面有亮光。然后他就看了一下，当厨房门推开的一瞬间，烟雾一下把他喷出来了。”

随后，于女士闻声也起了床，而眼前的一切，让她毛骨悚然。

于女士：“等我从卧室出来的时候，房间里面迅速弥漫的都是黑烟，什么都看不清楚，火苗已经烧得很高了。”

在迅速将才上小学的儿子从卧室叫出并安顿好之后，夫妻俩迅速投入自救。半个小时之后，明火终于被扑灭。迫切想要弄清起火原因的于女士，在仔细查看之后，将眼光锁定在这台美的牌净水器上。

于女士：“这个热水器的玻璃已经炸裂了，这个净水器已经烧的不成样子了。把我们的橱柜，还有水池，包括我们的吊顶还有风道已经全部烧变形了。”

于女士认为，火灾发生的原因和他们2013年买的美的净水器有着密切的关系。于是，事发当天她多次拨打美的客服电话进行反映。

于女士：“当天十一点多，美的派出了员工到我们这儿拍照之后，他们当时也承认是他们产品的问题。说会回去给领导汇报，后续会对我们的问题进行解决，但是直到现在还没有一个结果。”

那么，于女士家厨房的这起火灾，究竟是不是这台美的净水器起火导致？为了核实情况，《都市热线》全媒体记者也联系了美的负责处理这起事件的工作人员。

美的售后工作人员：“目前的原因不是机子内部电路起得火，是他的移动插板起得火，我们按照两万五千元给他们赔偿。”

工作人员否认了净水器起火引发火灾，却又表示经济赔偿令人费解。不过，电话里对方并未对此作出解释。而在于女士看来，如果是净水器起火引发火灾，那么美的售后应当承担火灾引发的一切损失。对此，双方目前仍在协商。

编辑： 高政超