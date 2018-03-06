陕西今年优良天数拟达279个 力推能源调结构等新措

3月6日，陕西举行2018年环保工作会议。

西部网讯（记者 鄢山宇 实习生 符彤昕）呼吸新鲜空气，看见更多蓝天是不少市民的期望。3月6日，记者从2018年陕西省环保工作会上了解到，今年全省地级及以上城市空气质量平均优良天数目标为279天，同比增加29天。

去年陕西环保检查企业4.5万家 罚款1.67亿元

记者从会上了解到，2017年全省13个市区优良天数平均238.5天，同比增加8.3天；PM10平均浓度103微克/立方米，同比下降8.0%；PM2.5平均浓度57微克/立方米，同比下降8.1%。

其中，关中地区平均优良天数198.3天，同比增加7.5天，PM10 、PM2.5平均浓度均有所下降。平均优良天数和PM2.5平均浓度下降比例均分别超额完成政府工作报告提出的增加5天和下降3%的目标任务。

2017年，陕西共检查企业约4.5万家，立案查处6139家，罚款金额1.67亿元，公开曝光环境违法问题1237个，挂牌督办48家，约谈各级政府179家。执行新《环保法》及配套办法案件2227件，同比增长100%，案件总数排名全国第6，其中，按日连续处罚、实施查封扣押、实施限产停产整治案件同比分别增加204%、130%和57%。

地级以上城市平均优良天目标为279天

会议提出，今年，陕西全省地级及以上城市空气质量平均优良天数达到279天，同比增加29天。全省PM2.5平均浓度同比下降7.3%，达到51微克/立方米。全面落实“河湖长制”, 争取2018年底前全省县级以上政府建立应急水源或备用水源。

为了早日实现“让三秦大地山更绿、水更清、天更蓝”，今年陕西将实施打赢蓝天保卫战、水污染防治、土壤污染防治、污染物总量减以及绿盾自然保护区整治五大行动，系统推进生态环境保护，落实最严格的生态环境保护制度，持续环境监管执法高压态势，有效保障环境安全。

同时，进一步加大以关中城市群为重点的大气污染防治力度，协调各方加快推进产业结构、能源结构和交通运输结构调整，全方位推动铁腕治霾工作。淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉，完成关中地区35蒸吨及以下燃煤锅炉总台数60%以上的淘汰任务。

编辑： 高政超