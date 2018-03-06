西安市民买车遭遇强制消费 不装潢保险就多加三万

买车遭遇强制消费，不装潢保险就多加三万，店员称不怕投诉。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者杨苏剑 王喜民）今天（3月6日）下午，有西安市民给我们反映，自己的买车时遭遇了霸王条款。

买车，尤其是买到一款心仪已久的车应该是件高兴的事，西安的王女士夫妇俩昨天在西安市东三环边上的一家4S店就看中了一款车，并且当场交了一万元的定金，然而今天来提车却遇到了糟心的事。

王女士：“我本来只是想在4S店买一款心仪已久的车，但等我付了定金之后，他又让我加这个加那个，否则就不能提车，我感觉特别不满意，我很生气。”

王女士和丈夫的上一款座驾开了快十年，原本昨天想着趁新年买一款宝马新款轿车图个吉利喜庆，可没想到为了加价提车的事窝了一肚子火。

王女士：“谈价格谈到24万1千元，业务员就催着我们交定金签合同，因为时间比较晚了，说财务快下班了，我们就去签了，签完了之后，业务员说你这个价格比较低，保险必须在我们店里买，挂牌也必须在我们店里挂。”

王女士说，经不住业务员软磨硬泡，一万元的定金交了出去，可之后才知道，买车不止要交车价。

王女士：“业务员说，我必须另附一万三千八百元的装潢费，必须在店里装，还有一万两千元的保险，保险也必须在他店里买， 还有一个三千元的新车大礼包，里面就包括挂牌的费用。”

王女士的丈夫：“我第二次去店里，我说我要全款提车，24万1千元，保险不在店里买，装修不在店里做，挂牌不在店里挂。他说不行，要全款提车车价往上加，我说加多少，他说要加到26万9千5百元，我算了一下，这个价格实际上就是把保险装潢和挂牌费又给我加到车款里了。”

王女士夫妇俩一算，不管要不要附加消费，他们想要提车都需要多交近三万元，而店员在与王女士的对话中完全似乎不怕投诉。

王女士：“我家人就是保险公司，我必须在你店里买吗？他那边给我的折扣多呀。”

西安荣宝宝马4S店王姓销售人员：“你在这只买一年嘛，全款买一年。”

王女士：“我第一年也不想在你店里买，必须要在店里买？”

西安荣宝宝马4S店王姓销售人员：“必须。”

王女士：“那装修呢？”

西安荣宝宝马4S店王姓销售人员：“装修也必须在店里做。”

王女士：“那你这是霸王条款呀，我可以投诉你的。”

西安荣宝宝马4S店王姓销售人员：“你可以投诉，你现在拿到的是优惠的价格，你要拿这个价就必须保险装修，每家店都是这样。”

《中华人民共和国价格法》中第十条明文规定：“经营者不得在标价之外加价出售商品”。而去年7月1日，国家商务部印发的《汽车销售管理办法》中，更是再次对汽车销售行业的乱象做出了明确规定：禁止经销商一切形式的加价提车，及强制加装装饰的行为。那么这家西安荣宝宝马4S店的顶风违规行为是个人行为吗，我们的记者以要购买同一款车为由，随机找了另一位销售人员进行了暗访。

西安荣宝宝马4S店赵姓销售人员：“这个车除了车价还得在店里选择装修，除了宝马的车价以外，最低得在店里选择13800元的装修，就是装潢，保险给你算个12000元全险，共2万5千8百元。”

记者：“要是装潢跟保险不在这买呢？”

西安荣宝宝马4S店赵姓销售人员：“那你车价高，划不来。”

记者：“为什么？”

西安荣宝宝马4S店赵姓销售人员：“4s店卖车不挣钱，主要靠延伸业务，装潢如果不买，会高一万多块钱，车价高了一万多，你装潢也没有，就是车价高。”

看来，西安荣宝宝马的销售人员口径像是经过了统一的培训，不装潢就加价，否则甭想提车。针对该4s店的违规行为，王女士夫妇已经反映给了辖区的工商行政管理部门。

编辑： 高政超