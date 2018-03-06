宝鸡加大交通强市建设 力争关环线和麟法高速9月开工

3月6日，宝鸡市交通运输工作会议召开。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）今天（3月6日），记者从宝鸡市交通运输工作会议上了解到，今年宝鸡市将加快以高速公路、城际铁路为重点的交通基础设施建设，强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程，全年计划完成交通投资70亿元，力争关中环线和麟法高速9月底前开工建设，加快构建全国性综合交通枢纽，努力向交通强市迈进。

去年宝鸡多个重点交通项目加快实施 多条公路建成通车

记者了解到，2017年，宝鸡市全年完成交通固定资产投资69亿元，是年度任务50亿元的138%，创历史新高。坪坎至汉中高速公路建成通车，绛帐至汤峪一级公路主体建成，陇县火烧寨至陕甘界段路基桥梁贯通，宝鸡至坪坎、太凤高速太白至田坝段进展顺利，西安至法门寺、法门寺至机场城际铁路、荷宝高速旬邑至凤翔段开工建设。

宝鸡农村公路“最后一公里”建设加快推进，到2017年底，宝鸡共完成建制村通畅工程835.3公里，通村公路联网工程2404.2公里，通村公路完善工程1929.1公里，在全省率先将水泥路修到了农民家门口，真正解决了农村群众出行“最后一公里”的问题，顺利实现了“三年任务两年完成”的目标，为全省农村公路建设提供了宝鸡经验。

开通了宝鸡至凤翔、宝鸡至蔡家坡2条城际公交，全年新开通城乡公交线路15条，新投放通村公交车辆231辆，其中新能源汽车205辆。眉县在全省率先实现村村通公交。宝鸡市区已开通公交线路达到53条，拥有公交车辆1041辆，万人公共交通车辆保有量达到14标台，公共交通出行分担率达到36%。

力争关环线和麟法高速年内开工 启动公交都市创建

2018年，宝鸡市全年计划完成交通投资70亿元，加快以高速公路、城际铁路为重点的交通基础设施建设，强力推进以公交都市创建为主要内容的交通运输服务提升工程，加快构建全国性综合交通枢纽。

记者了解到，今年宝鸡市将力争关中环线和麟法高速两个项目9月底前顺利开工，做好高速公路和城际铁路重大项目建设环境保障。全面启动公交都市创建，修订完善公交规划体系，加快港湾式公交站台、公交专用道建设，加大新能源车辆更新力度，力争在宝鸡市区尽早开通双层观光旅游公交，全面建设公交都市。

全力加快国省干线升级改造，年内确保G244陕甘界至凤翔、G316灵官峡隧道、S212月亮湾隧道、S209湋河大桥、S306崔木至永寿、G344扶风新区连接线等6个项目年内建成通车，渭北南环线岐山段主体建成。加快G342蒲村至马家镇、法门寺至七星河湿地公园、西宝中线陈仓段、眉县段、渭北南环线凤翔段、S311两亭至良舍、S515固关至陕甘界等7个项目施工进度，力争路基桥涵工程基本贯通。确保G316柴关岭隧道引线、S107法门至乾县、S212市区西过境等3个项目开工建设。积极开展G310宝鸡市区过境段、G316凤县酒奠梁隧道、S312县功至新街、S222宝鸡至千阳、千阳至方堤口、S511火烧寨至新集川、G310眉县首善至清湫、S219眉县常兴至清湫等8个项目前期工作，争取中省支持，有序推进项目建设。

会上，宝鸡市还对2017年度出租汽车行业“十佳服务明星”，班线客运行业“十佳安全服务标兵”和“十佳养路工”进行了通报奖励。

编辑： 高政超