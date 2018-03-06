过氧化值超标 宝鸡3企业出售的炒货食品不合格被通报

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市食品药品监督管理局了解到，近期，宝鸡市食品药品监督管理局组织抽检淀粉制品、糕点、面皮、酱卤肉、炒货食品及坚果制品、发酵面制品等6类食品117批次样品，抽样检验项目合格样品114批次，不合格样品3批次。

记者了解到，此次抽检的食品样品中，炒货食品及坚果制品25批次，不合格样品3批次；面皮18批次，淀粉制品19批次、糕点18批次、酱卤肉23批次、发酵面制品14批次，均未检出不合格样品。

宝鸡市人人乐超市有限公司高新购物广场销售的标称山西鑫杰食品有限公司生产的鑫杰精品南瓜子，过氧化值检出值为1.4g/100g。标准规定为≤0.5g/100g。

凤翔人人家超市销售的标称西安市金涛炒货食品有限公司生产的炒瓜籽，过氧化值检出值为2.4g/100g。标准规定为≤0.8g/100g。

宝鸡商场有限公司家美佳陈仓区店销售的标称西安市颗颗金食品有限公司东查寨村分公司生产的多味西瓜子，过氧化值检出值为1g/100g。标准规定为≤0.5g/100g。

针对上述抽检中发现的不合格产品，企业所在地宝鸡市陈仓区、高新区、凤翔县食品药品监管部门已要求有关单位立即采取措施，控制风险，并依法予以查处。

编辑： 高政超