新城区表彰多位先进女性 诠释孝老爱亲庆"三八"

新城区妇联表彰多位先进女性庆“三八”。
西部网讯（记者 熊惠玲 实习生 马晴茹）3月6日，由西安市新城区妇联、新城区委宣传部、新城区文化体育局主办的纪念“三八”国际妇女节108周年暨2018新城“最美女性”“最美家庭”“巾帼建功标兵”颁奖会举行，表彰了多位先进女性和行业模范。
白天上班忙，晚上还要照顾重病母亲，即使花光家中积蓄，也不放弃……30岁的军嫂孙青，用孝心和坚强为灾难中的家依旧营造出一片温馨与祥和，用实际行动诠释出真正的孝老爱亲，被评为了新城区“最美女儿”。
侍奉公公婆婆无微不至，从来不和婆婆红脸，常常被公公夸赞就像自己的亲闺女。新城区“三八最美儿媳妇”郑丽红不仅在家孝敬老人，还经常帮助邻居。
郑丽红楼上住着一对80多岁的老人，老人女儿患有残疾，无法行走，老人不仅要照顾自己，还要照顾患病的女儿，生活中常常感到力不从心。郑丽红每次买菜前，都去问问老人需要什么菜，都一起给捎回来。自己蒸的包子了也不忘给老人送去。老人常常说：“有这样的邻居，是我们的福气呀！”
郑丽红作为一个普通的家庭妇女，用自己的言行感动着身边的每一个人，用自己的言行播散着“尊老敬老”的种子，用自己的言行传承着中华民族的传统美德。
整场颁奖会通过歌舞、朗诵、家庭互动等形式，表现了全区各界妇女在追赶超越中做出的贡献，并向全区妇女姐妹们发出《巾帼心向党建功新时代》倡议书，发放《仁义礼智信孝)》家风系列图书，引导广大妇女积极融入时代潮流，创佳绩、展英姿、做贡献。
会上，包括孙青在内的10名巾帼建功标兵、30名最美女性、30户最美家庭受到表彰。区妇联联系秦农银行新城分行为全区1271名女保洁员发放慰问金5万元，感谢她们为城市环境做出的辛劳奉献。
编辑： 高政超
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