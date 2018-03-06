专家共议理论与实践 “三个经济”助推陕西“追赶超越”

3月6日，“三个经济”助推陕西“追赶超越”理论与实践研讨会在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬） 今年的省政府工作报告中提出，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，促进资本、信息、人才、技术等要素聚集。今天（3月6日）上午，由陕西省委宣传部、陕西省中国特色社会主义理论体系研究中心主办，西安邮电大学、陕西省电子商务协同创新研究中心、陕西省经济学学会承办的“三个经济”助推陕西“追赶超越”理论与实践研讨会在西安举行。

大胆探索深入发掘 形成新成果开创新局面

本次研讨会旨在认真贯彻党的十九大关于推动形成全面开放新格局的战略部署，深度融入“一带一路”大格局，共同深入探讨“三个经济”助推陕西“追赶超越”需要解决的问题，探索实现的路径，为实现全省新时代经济社会高质量发展献计献策。

陕西省委宣传部常务副部长钟顺虎在开幕式讲话中指出，全省社科理论界对“三个经济”要进一步统一思想、大胆探索，形成陕西经济社会发展研究的新热点；要深入发掘“三个经济”深层次问题，争取形成符合陕西实际的系列新成果；要以“三个经济”理论研讨为契机，为人民述学立论，努力开创陕西社科理论研究的新局面。

改善环境激发活力 专家为“三个经济”发展建言献策

研讨会上，教育部长江学者、西北大学经济管理学院院长、博士生导师任保平谈到，“三个经济”解决的是生产要素聚集、配置、流动的问题。他建议，陕西发展“三个经济”，要和新产品、新产业、新业态相结合，要和质量、效率、动力“三大变革”相结合，要和战略性新兴产业相结合，要和内陆改革开放新高地建设相结合，要和培育新动能相结合，从而助推陕西高质量发展。

西安交通大学管理学院院长、博士生导师冯耕中建议，陕西发展“三个经济”要思想先行，政策市场环境改善是基础，大宗工业品物流是发展方向，要培育具有国际化视野、与时俱进的学习能力、务实踏实的执行能力的专业化管理与服务团队。

陕西省宏观经济研究会会长赵锐建议，陕西发展枢纽经济，要依托国际机场、高铁枢纽、货运陆港，创新顶层设计，加快建设临空经济、临铁经济、临港经济的创新发展区；在发展门户经济方面，依托“一带一路”和陕西自贸区，高起点推动国际产能合作，创新园区建设模式，加快制定鼓励外资进入公共服务领域的政策；发展流动经济，要依托全省各类开发区，促进各类生产要素自由流动，激发市场主体活力。

与会专家和企业家围绕国际开放大通道建设，“三个经济”与陕西高质量发展，“三个经济”和供给体系质量关系，培育发展“三个经济”新产业新动能，构建现代供应链体系，数字经济结合“三个经济”实现陕西追赶超越等进行了广泛深入探讨，提出了许多建设性的意见和建议。

编辑： 高政超