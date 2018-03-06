商洛两名大学生网上兼职刷单被骗3万 警方介入调查

刷单截图。

刷单截图。

西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 苏龙 宋洁）最近，商洛一所高校的两名大学生发现网上发布的一条兼职信息后，添加对方支付宝，通过刷单购物返利，最终被对方骗取了近3万元，警方已经介入调查。

2月25号，商洛大学生小王在微博上看到熟人转发的兼职信息，称通过兼职刷单可以有不菲的收入，刷一单可按照一定的比例来支付佣金。她便添加了对方QQ。

受害人小王 ：“就是他（对方）发给了我一个链接，让我点进去就是提交订单，那个链接就是链接到淘宝上的一件东西，就是先不付款，然后又让我加了一个支付宝账号，就让我直接在支付宝上把钱打给他。后来因为前两单确实返了钱吗，所以更加信任。”

尝到甜头后，小王继续在对方的要求下刷单，这次比之前所要付的款都要多，对方要求一次性刷单数量更多，最终小王通过刷单累计支付给对方7000多元。

受害人小王 ：“第一单只有一单，我付了100多，他把钱返给我，就几块钱吧，第三单他就是让我做一个20单的东西， 然后才能结算，完了他说还要再刷三单，才能结算，当时我就意识到这是一个骗子，我就没有开始刷 ，我就报警了，就是（对方）回复得特别慢，后来我再找他，他就不回复了。”

发现对方一直不回复信息，小王这才发现上了当，而和小王的遭遇一样，商洛大学生小周也通过网上刷单的方式，被骗取了两万一千多元，商洛警方已经介入调查。

商洛市公安局商州分局刑警一中队民警任鹏：“这两个案子的共同点就是都是利用各种网络社交平台，发布虚假的招聘启事，许以工作轻松，回报丰厚来诱骗这种受害人去跟他取得联系，通过对方所留的这个QQ号码，或者微信联系之后，按照对方教授的网络刷单步骤，给对方扫二维码支付，对方先是返以小利，诱骗这些受害人大量地刷单之后，与受害人失去联系。勤工俭学当然是值得提倡的，但是大家要通过正规的渠道方式去，对于网络上的招聘，特别是许以重利，回报比较丰厚，工作比较轻松的这种工作要提高警惕。”

目前，这两起案件我们已经受理，案件正在进一步侦查当中。

编辑： 肖昌希