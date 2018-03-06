商洛两名大学生网上兼职刷单被骗3万 警方介入调查

刷单截图。
刷单截图。
西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 苏龙 宋洁）最近，商洛一所高校的两名大学生发现网上发布的一条兼职信息后，添加对方支付宝，通过刷单购物返利，最终被对方骗取了近3万元，警方已经介入调查。
2月25号，商洛大学生小王在微博上看到熟人转发的兼职信息，称通过兼职刷单可以有不菲的收入，刷一单可按照一定的比例来支付佣金。她便添加了对方QQ。
受害人小王 ：“就是他（对方）发给了我一个链接，让我点进去就是提交订单，那个链接就是链接到淘宝上的一件东西，就是先不付款，然后又让我加了一个支付宝账号，就让我直接在支付宝上把钱打给他。后来因为前两单确实返了钱吗，所以更加信任。”
尝到甜头后，小王继续在对方的要求下刷单，这次比之前所要付的款都要多，对方要求一次性刷单数量更多，最终小王通过刷单累计支付给对方7000多元。
受害人小王 ：“第一单只有一单，我付了100多，他把钱返给我，就几块钱吧，第三单他就是让我做一个20单的东西， 然后才能结算，完了他说还要再刷三单，才能结算，当时我就意识到这是一个骗子，我就没有开始刷 ，我就报警了，就是（对方）回复得特别慢，后来我再找他，他就不回复了。”
发现对方一直不回复信息，小王这才发现上了当，而和小王的遭遇一样，商洛大学生小周也通过网上刷单的方式，被骗取了两万一千多元，商洛警方已经介入调查。
商洛市公安局商州分局刑警一中队民警任鹏：“这两个案子的共同点就是都是利用各种网络社交平台，发布虚假的招聘启事，许以工作轻松，回报丰厚来诱骗这种受害人去跟他取得联系，通过对方所留的这个QQ号码，或者微信联系之后，按照对方教授的网络刷单步骤，给对方扫二维码支付，对方先是返以小利，诱骗这些受害人大量地刷单之后，与受害人失去联系。勤工俭学当然是值得提倡的，但是大家要通过正规的渠道方式去，对于网络上的招聘，特别是许以重利，回报比较丰厚，工作比较轻松的这种工作要提高警惕。”
目前，这两起案件我们已经受理，案件正在进一步侦查当中。
编辑： 肖昌希
娱乐日前，剧方宣布庾澄庆继01版后再度加盟《流星花园》，一开嗓引网友开启疯狂回忆模式，为这部青春剧再添一大看点。03-06
娱乐而妻子陈婷不仅落座剧院观看演出，媒体群访时也坐在台下，面露柔情，工作人员感叹“太有爱”。03-06
娱乐本周日晚江苏卫视《三个院子》中，林更新带领大张伟母子坐船出海，看望了当地岛上的老人，礼貌周全的大新哥和老人们愉快相处，也颇受老人们称赞。03-06
娱乐昨日，大热电影《红海行动》曝光了海清拍戏骨裂的幕后视频，虽然坚强的海清疼痛中还调侃治伤的喷雾是糖果气味，但网友看后却纷纷留言表示心疼。03-06
娱乐以13项提名领跑的《水形物语》最终荣获最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳配乐四项大奖，成为最大赢家。03-05
娱乐第９０届奥斯卡奖颁奖典礼４日在洛杉矶杜比剧院举行，奇幻剧情片《水形物语》表现抢眼，一举夺得４个奖项，其中包括最佳影片奖和最佳导演奖两个重要奖项。03-05
娱乐3月2日，“阿迪·艾沙”民族团结一家亲系列微电影《同心树》在新疆乌鲁木齐市举行首映礼。03-05
娱乐巴黎时装周看秀归来的Angelababy一落地就收到重磅惊喜，一个以机器人为原型的1:1威尔士龙蛋糕，来自一起参加节目录制的英国小萝莉——威尔士公主战队。03-05
娱乐刚刚参加完春晚的哈萨克斯坦，歌手迪玛希做客《非常静距离》。这也是他首次接受深度访谈，就像主持人李静说的“音乐无国界”。03-05
娱乐有观众认为，《谈判官》里童薇与谢晓飞互相拉扯又彼此独立的爱情观，符合当下年轻人的情感状态。03-05
娱乐数据显示，今年2月，全国电影票房为101.40亿元，同比增长64%，超越去年8月创造的73.79亿元单月票房纪录。03-05
娱乐北京卫视推出的大型京剧文化传承节目《传承中国》在京举行开播发布会。03-05