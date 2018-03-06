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夸政策赞扶贫 陕西佛坪七旬老人边走边唱“幸福歌”

时间：2018-03-06 16:03:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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夸政策赞扶贫 陕西佛坪七旬老人边走边唱“幸福歌”

把党的好政策写进歌里，把人民的幸福感大声唱出来。近日，佛坪的一位76岁退休老人自编自唱的《十九大幸福歌》惊艳了许多网友。

西部网讯 把党的好政策写进歌里，把人民的幸福感大声唱出来。近日，有网友偶遇陕西佛坪县一位76岁老人自编自唱《十九大指引幸福来》，拍摄成视频上传到网上，感动了许多网友和扶贫干部。

在将近四分钟的视频里，老人把学习十九大精神和党的扶贫政策取得的成效以及发生在身边的变化，编成朗朗上口的押韵短句，以说唱快板书的形式“边走边唱”。佛坪当地很多扶贫干部在朋友圈中转发这个视频并留言说，来自老百姓的称赞是最真实也最感人的，这也是激励他们俯下身子，千方百计做好扶贫工作原动力。

 

编辑： 高政超

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