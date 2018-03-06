西安户籍新政走进招聘会 为求职者答疑解惑

据统计，当天共有2285家企业提供6.6万个工作岗位。

西部网讯（记者 鄢山宇）3月6日，陕西省总工会主办的“全省工会就业扶贫大型免费招聘会”在西安、宝鸡、渭南等八市同步启动。据了解，当天共有2285家企业提供6.6万个岗位。与往常招聘会不同的是，在西安中心会场，西安市公安局未央分局新府路派出所也参加了此次的招聘活动，专门为求职者讲解西安的户籍新政。

求职者回家乡找工作：西安发展好机会多

6日早上十点，在西安曲江国际会展中心设置的中心会场内，挤满了前来求职的市民。张先生之前是一名货轮船长，由于长期离家，此次他希望在家乡找一个工作。

张先生告诉记者，从学校毕业后他就一直在海上工作，12年的时间从一名普通的船员成长为一名船长。虽然离家远，但前几年工资大概是陆地的十倍，因此也非常有吸引力。“最近几年，海上与陆地的工资差距也在缩小，我也想回到家乡，找一份与物流相关的工作，好好陪陪家人。”

在张先生看来，西安这两年的发展很好，尤其是在物流行业方面，随着“一带一路”倡议的提出，海航等众多大型物流企业的落地，为求职者提供了更多的工作机会。

据了解，当天西安中心会场参展企业共有300家，提供岗位约1.5万个。

“户籍新政”走进招聘会 为求职者答疑解惑

与往常招聘会不同的是，在西安中心会场，西安市公安局未央分局新府路派出所也参加了此次的招聘活动，专门为求职者讲解西安的户籍新政。

“大学生能落户吗？”、“公司法人代表怎样帮助员工落户呢？”、“购房落户如何办理？”……在新府路派出所设置的户籍新政宣传服务台前围满了前来咨询的求职者，民警一边现场分发着户籍新政的宣传手册，一边向前来咨询的人员耐心解答问题。

据新府路派出所副所长何景新介绍，这是他们派出所第一次参加招聘会，主要就是为了给求职者讲解西安的落户政策，让求职者没有后顾之忧的找工作。

据了解，截至到3月5日，今年西安市公安局未央分局已为11914名群众办理了落户。

八市同步启动 2285家企业提供6.6万个岗位

作为陕西省总工会的传统帮扶项目，“全省工会促进就业再就业大型免费招聘”已经连续举办了14届。14年来，全省工会共组织1.57万家招聘企业，提供就业岗位78.04万个，到会求职人员达115.91万人，帮助38.81万人实现了就业。

今年的“全省工会促进就业再就业大型免费招聘”，除榆林、安康、杨凌示范区因故提前举办外，其余8市的免费招聘会都于6日举行。据统计，当天共有2285家企业提供6.6万个工作岗位。

编辑： 钟莹