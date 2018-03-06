5日9条留言有回复 买肉夹馍被加收服务费现已退还

3月5日，9条网友留言有回复。

西部网讯 西安阳光热力供热温度低、买肉夹馍被索要5元“服务费”、go fun共享汽车用车7日后收爆胎费……3月5日, 西安市市政公用局、西安市工商行政管理局等7个党政相关单位回复了9条西部网网友留言。

西安阳光热力公司供热温度低

供热问题已协商处理

2月13日，网友“bear two”反映，从供暖季开始至2月12日，大寨路恒大城38号楼5楼室内供热温度从未达标，数次向恒大物业投诉解决，说是热力公司私自降温导致，阳光热力的电话从未打通过，而且对这三个月来供暖不达标的情况没有具体说明，请相关部门尽快督促解决，谢谢！

西安市市政公用局回复：恒大城小区属于阳光热力公司用户，本采暖期，因天然气不足，11月中旬至2月初集中供热天然气锅炉运行负荷总体偏低，导致供热温度不稳定，但能够保障用户供热温度基本达标。

3月2日阳光热力、小区物业及投诉网民就反映的供热问题进行了协商，3月5日上午我处与投诉网民取得联系，投诉网民表示已与阳光热力公司协商一致，对处理结果表示满意。

在建国饭店买肉夹馍被索要“服务费”

负责人向网友道歉并退还费用

2月26日，网友“李可”反映，父母在互助路建国饭店点了两个不到手掌大的肉夹馍，结账时被多收了5元钱，服务员告知5元是服务费。请问建国饭店，5元服务费是从哪儿来的？消费者的知情权哪里去了？希望相关部门能够关注调查。

西安市工商行政管理局回复：2月28日上午，工商碑林分局东关工商所立即与建国饭店办公室联系，下午15时30分，建国饭店办公室主任前往工商所，在工作人员的调解下，建国饭店办公室主任向谢女士表示真诚道歉，并采取微信转账的形式退还了多收的5元钱服务费，已取得了谢女士的谅解。

go fun共享汽车用车7日后收爆胎费

公司承担轮胎维修费用

2月12日，网友“CCC”反映，2018年2月2日，本人使用过gofun共享汽车，2月9日收到gofun发送短信，告知我车左前轮胎报废要我出350元，在2月2日到9日这7天时间，为什么说是我把车辆弄坏的？希望相关部门能够协调解决。

西安市工商行政管理局回复：经工商双生分局人员与北京首汽智行科技有限公司负责人和客户曹某某进行调解，由于该客户是老客户，公司已于2月15日同曹某某达成谅解，由公司承担该轮胎维修费用。我局调解人员当场给曹某某打电话进行核实，确有此事。

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3月5日有回复：阳光热力公司供暖不达标 已协商处理

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编辑： 辛超