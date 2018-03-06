富平设立乡村法官工作室 用“温情司法”化解纠纷

乡村里的法官工作室。
乡村里的法官工作室。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹毅）富平县人民法院流曲法庭通过设立特色调解室和乡村法官工作室，运用“温情司法”化解家庭邻里的纠纷，为振兴乡村战略的顺利实施提供及时的法制保障。
最近，在富平县人民法院流曲法庭的特色调解室里，流曲法庭庭长胡辉正在调解一桩宅基地界墙纠纷案。
案件的原被告是邻居关系，去年4月19日，两家人因宅基地界墙，发生纠纷，继而矛盾升级互相厮打，双方不同程度受伤。原告王某伤势较为严重，住院治疗。因为治疗费赔偿问题一直没有达成一致。随后，王某将邻居刘某起诉到了法院。
富平县人民法院流曲法庭庭长胡辉，趁着年刚过完的空闲时间，把两家人约到了一起，开始调解。
胡辉：“邻居之间和为贵，千年邻居万年亲，对不对。面对这个问题，用合法合理的方式解决它。费用总计是7330元，原告有没有异议？被告有没有异议？”
被告：“我觉得有些多。”
胡辉：“本着互谅互让的原则，我的意思是四六开，我刚说含着包容，双方都认识到自己解决问题方式不对。”
原告：“我这咋都能行。”
经过一个小时左右的调解，双方达成一致意见，被告刘某给原告支付4000元的治疗费用。双方最终握手言和。
原告王某：“也不要紧，但是那会人在气头上呢，有矛盾呢，屋里人胡搅蛮缠，觉得邻家把她打了，心里不舒服。”
被告刘某：“我这个案子觉得人家费了心了，我觉得相当好，群众的矛盾当事的调解，三番五次的调解下来不开庭我觉得就好，咱也不想发生这样的事。”
胡辉说，他们富平县人民法院设立的“特色调解室”，主要是用“温情司法”的方式，化解家庭邻里的纠纷和其他家事类民事纠纷。像这样的案子，虽然涉及的金额不大，但如果处理不好，可能激化双方矛盾。而通过“温情调解”，最大限度地实现了法律、道理、感情上的统一，不但化解矛盾，还促进了邻里和睦。
除了镇上的“特色调解室”外，富平县人民法院流曲法庭还在辖区的曹村镇郭家村、宫里镇大樊村、流曲镇大岗村三个人口较大的村子，设置了“驻村法官工作室”。
在宫里镇大樊村，一位村民正在法官工作室里了解法律知识。
村民：“比如结婚，或者说添个娃，再一个就是有个几个月离婚这的彩礼退不退？”
法官：“这个彩礼的话，结婚时间不长，如果造成男方家庭生活困难的，彩礼都要返还的……”
法官的回答既符合法律规定，又遵重当地的公序良俗。对于村民而言也易于接受，一些矛盾也能够及时得到化解。
村民：“这个法律工作室便于村民处理有些小问题，就不出村，再就是说群众这有些民事纠纷随时可以把这问题解决了。”
据了解，“法官工作室”除了每周定期进村提供法律咨询，解答法律难题，宣讲法律知识，开展诉前、诉中调解等工作外，还会对村里发生的突发性、紧急性纠纷实行“随传随到”式的上门服务。
富平县人民法院流曲法庭庭长胡辉：“咱这个法官工作室是以方便群众诉讼，减少群众诉累，化解辖区纠纷，普法宣传，作为一个平台，只要能切入到法律这个层面，咱法官到工作室去给群众排忧解难。”
编辑： 高政超
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