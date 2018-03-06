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陕西12315公开受理投诉举报 优化提升营商环境

时间：2018-03-06 15:28:15  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西12315公开受理投诉举报 优化提升营商环境

为优化提升陕西省营商环境，省政府决定，即日起通过12315省级热线电话受理优化提升营商环境投诉举报，欢迎社会各级提供线索。

西部网讯 为优化提升我省营商环境，陕西省政府决定，即日起通过12315省级热线电话受理优化提升营商环境投诉举报，欢迎社会各级提供线索。

2018年是陕西省“营商环境提升年”。省政府决定，通过12315省级热线电话受理优化提升营商环境投诉举报，主要包括：开办企业、办理施工许可、水电气暖接入、不动产登记办理、信贷、纳税、跨境贸易和投资便利化、降成本等8个方面，投诉时间为工作日上午8时至12时，下午14时至18时。

3月8日-13日，省政府将派出督查组赴各地开展实地监督，欢迎社会各界和广大群众积极提供相关问题线索。

编辑： 沈晓芳

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