甘肃景泰来西安揽客 古石林群最富特色

由于地壳运动、风化、雨蚀等地质作用，形成了以黄色砂砾岩为主，造型干姿百态的石林地貌奇观。
黄河石林生成于400万年前。
西部网讯（记者 鄢山宇）黄河九曲，龙湾多娇。3月6日，甘肃景泰黄河石林大景区2018年首场旅游推介会在西安举行。据了解，这是黄河石林第一次走进西安，将它的雄、险、奇、野、古、幽的自然景观展现给西安市民。
据了解，黄河石林生成于400万年前，由于地壳运动、风化、雨蚀等地质作用，形成了以黄色砂砾岩为主，造型干姿百态的石林地貌奇观。景区位于甘肃省白银市景泰县、靖远县黄河流经段，距西安市755.5公里，自驾车8小时车程，乘高铁3小时车程到兰州，转乘大巴2小时即可抵达。
“黄河石林景区以奇、雄、险、古、野、幽闻名于世，是一处集地貌地质、自然景观和人文历史于一体的综合性地质遗迹，2004年1月由国土资源部正式批准授牌为国家地质公园。”据景泰县委副书记、黄河石林大景区管理委员会主任杨永胜介绍，景区内除了神奇的峰林和峰丛地貌魅力无穷外，黄河曲流、坝滩戈壁、河心洲及红砂岩露营地等景点交相辉映，山环水绕，宛如世外仙源。
记者从推介会上了解到，此次是黄河石林大景区首次走进西安，景区对西安旅行社实行了各项优惠政策，景区让利于西安市民。“以前西安市民一般都是自家或者自由行，出行成本较高，此次开通团队游后，出行价格更实惠也更方便。”
编辑： 钟莹
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